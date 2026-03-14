به گزارش خبرگزاری مهر، «جنگ» یک کلمه سه حرفی پرهیاهو است. با خودش یک دنیا اتفاق ریز و درشت میآورد که همه آنها رنگ و بوی اضطراب، دلواپسی و بحران دارند. کتاب «کولهپشتی آرامش» با یک نگاه کاربردی و با کمک گرفتن از واقعیت جنگ در لبنان، یک بسته مفید برای خانوادهها تهیه کرده است. یک جعبه ابزار کامل که نه تنها در ابعاد روانی و جسمی بلکه حتی برای آماده کردن محیط خانواده در تناسب با شرایط بحران هم توصیههای خوبی دارد.
حالا که تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حملات امروز خبیثانه دشمن در تاریخ کشورمان نقش بسته، این کتاب و این توصیهها رنگ و بوی جدیتر گرفتهاند. والدین آگاه ایرانی میدانند که دیر یا زود پیروزی نهایی از آن جبهه حق است و برای چنین روزهای خوبی، امروز باید آرایش جنگی بگیریم و مراقب سلامت روان خانواده وفرزندانمان باشیم. «کولهپشتی آرامش» با فصلهای کاربردی نظیر؛ «هنر دروازه بانی ذهن»، «والدین فرصت ساز»، «دعا سلاح سرنوشت ساز و ابزار آرام ساز»، «ایمن سازی محیط کودکان با نیازهای ویژه»، «به جای فرار از جنگ به دل جنگ برویم» و... تلاش میکند به ما کمک کند تا اول آرامش خودمان را پیدا کنیم، محیط خانه و کودک و نوجوان را متناسب کنیم و بتوانیم اقدامات امنیتی، فوریتی و راهبردی را در شرایط اضطراری پیش ببریم.
این کتاب حتی برای تجربه لحظات انفجار یا بحران هم نکات خاصی دارد و در یک کلام این کتاب میتواند سلاح روانی خوبی در این شرایط برای خانوادههای ایرانی باشد. انتشارات کتاب جمکران با نظر به شرایط بحرانی کشور و نیاز ویژه خانوادهها، این کتاب را به صورت رایگان در اختیار مخاطبانش قرار داده است تا کشور عزیزمان به سلامت از دل این جنگ عبور کند و پیروزی نهایی به دست جبهه حق رقم بخورد.
نسخه الکترونیک این اثر را میتوانید از سایت انتشارات کتاب جمکران به آدرس www.ketabejamkaran.ir و نسخه صوتی آن را از درگاه ایران صدا به آدرس book.iranseda.ir دانلود نمایید.
