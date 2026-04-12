مصرف زیاد نمک با نارسایی قلبی مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تیم تحقیق از دانشگاه وندربیلت آمریکا دریافت که مصرف بیش از حد سدیم (نمک)، یک محرک مستقیم و مستقل برای نارسایی قلبی جدید در میان جمعیت پرخطر است.
این تحقیق، بر روی بیش از ۲۵۳۰۰ شرکتکننده در یک مطالعه مداوم از مردم در جنوب شرقی ایالات متحده متمرکز بوده است.این گروه دارای سابقه خطر بیشتری برای مشکلات قلبی بودند.شرکتکنندگان، به طور متوسط، تقریباً دو برابر سدیم توصیه شده مصرف میکردند.
و سبک زندگی پرنمک آنها با افزایش۱۵ درصدی خطر ابتلا به نارسایی قلبی جدید مرتبط بود.محققان گزارش دادند: «حتی کاهش اندک در مصرف سدیم ممکن است بار نارسایی قلبی را در این جمعیت پرخطر به طور قابل توجهی کاهش دهد.»انجمن قلب آمریکا و دستورالعملهای فدرال توصیه میکنند که مصرف سدیم در رژیم غذایی نباید بیش از ۲۳۰۰ میلیگرم در روز باشد. میانگین مصرف سدیم در مطالعه جدید تقریباً دو برابر این مقدار- ۴۲۶۹ میلیگرم- بود.در این مطالعه، از پرسشنامههای معتبر برای اندازهگیری میزان مصرف سدیم استفاده شد.
این مطالعه نشان داد که تقریباً۸۰٪ از شرکتکنندگان در مطالعه بیش از سطح توصیهشده سدیم در روز مصرف میکردند.هر۱۰۰۰ میلیگرم اضافی مصرف نمک در روز با ۸٪ افزایش خطر ابتلا به نارسایی قلبی جدید مرتبط بود.آنچه این مطالعه را به ویژه قابل توجه میکند این است که ارتباط بین نمک و نارسایی قلبی حتی پس از اینکه محققان عوامل دیگری مانند چاقی، بیماری عروق کرونر قلب، کیفیت خواب، کیفیت رژیم غذایی، کالری دریافتی، فعالیت بدنی، سطح کلسترول و حتی فشار خون بالا را در نظر گرفتند، همچنان قوی باقی ماند.
محققان گفتند که کاهش مصرف نمک- حتی به میزان کم- میتواند خطر را کاهش دهد.در واقع، این تیم پیشبینی میکند که کاهش مصرف روزانه به ۴۰۰۰ میلیگرم یا کمتر میتواند موارد نارسایی قلبی را در طول دهه آینده۶.۶ درصد کاهش دهد.محققان گفتند، اگرچه راه حل- خوردن نمک کمتر- روی کاغذ ساده به نظر میرسد، اما برای بسیاری، این یک نبرد دشوار است.
