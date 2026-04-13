افت قیمت طلا همزمان با رشد نفت و تقویت ارزش دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه تحت فشار رشد قیمت نفت و تقویت دلار آمریکا کاهش یافت و به پایینترین سطح طی یک هفته گذشته رسید. افزایش ناگهانی بهای نفت پس از ناکامی مذاکرات صلح، نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، هر اونس طلا در معاملات نقدی با افت ۰.۵۷ درصدی به ۴۷۲۲ دلار و ۷۲ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با کاهش ۰.۹۷ درصدی به ۴۷۴۰ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.
همزمان، شاخص دلار آمریکا ۰.۴ درصد تقویت شده و بهای نفت نیز بار دیگر از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است. افزایش تنشها در منطقه و تحرکات نظامی در مسیرهای کلیدی حملونقل انرژی، نگرانیها درباره محدودیت عرضه نفت را بیشتر کرده است.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت KCM Trade، میگوید فشار ناشی از رشد دلار و نفت باعث شده طلا دوباره در موقعیت ضعف قرار گیرد. به گفته او، پس از شکست مذاکرات صلح، خوشبینی به کاهش تنشها کاهش یافته و بازارها به سرعت بر احتمال افزایش نرخ بهره برای مهار تورم متمرکز شدهاند.
بر اساس دادههای بازار، قیمت طلا از زمان آغاز تنشهای اخیر در ۲۸ فوریه بیش از ۱۱ درصد افت کرده است. کارشناسان میگویند اگرچه شرایط ژئوپلیتیکی معمولاً از طلا حمایت میکند، اما نرخهای بهره بالا همچنان مانعی جدی برای این فلز بدون بازده محسوب میشود. تقویت دلار نیز خرید شمش طلا را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر میکند.
معاملهگران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را بسیار کم میدانند، زیرا افزایش هزینه انرژی تورم را گستردهتر کرده و فضای سیاستگذاری را محدود کرده است. پیش از تنشهای اخیر، بازار انتظار داشت نرخ بهره دو بار در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.
در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره با ۲.۴۸ درصد کاهش به ۷۴ دلار و ۳۷ سنت رسید و پلاتین با رشد جزئی ۰.۰۵ درصدی به ۲۰۴۸ دلار و ۶۷ سنت معامله شد.
