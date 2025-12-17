بخشدار امام حسن: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آبگرفتگی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی ظهر چهارشنبه به همراه شهردار امام حسن، در حین بارندگی با حضور در سطح شهر، از معابر و نقاط مستعد آبگرفتگی بازدید و وضعیت موجود را بررسی کردند.

بخشدار امام حسن شهرستان دیلم در حاشیه این بازدید با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی و اتخاذ تمهیدات لازم برای هدایت روان‌آب‌ها و جلوگیری از آبگرفتگی معابر، از اولویت‌های مدیریت شهری در شرایط بارندگی است.

وی افزود: هماهنگی لازم میان بخشداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رفع سریع مشکلات احتمالی انجام شده و نیروهای اجرایی به‌صورت آماده‌باش در سطح شهر حضور دارند.