مازندران زیر باران؛ راه های مسدود باز شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پاییز هنوز رسماً آغاز نشده، اما غرب مازندران در واپسین روزهای تابستانی با بارش‌های رگباری، زیر باران و سیلاب‌های محلی قرار گرفت و ضعف در زیرساخت‌های شهری و سازه‌های مهار آب‌های سطحی سبب شد تا نعمات خداوندی به راحتی به دریا روانه شود.

بارندگی‌های اخیر، که به‌صورت شدید و مقطعی در چند شهرستان غرب استان رخ داد، ضمن ایجاد آب‌گرفتگی در معابر و خیابان‌ها، باعث طغیان رودخانه‌ها و اختلال موقت در برخی محورهای فرعی شد، رخدادی که اگرچه تکراری است، اما همچنان یادآور ضعف زیرساخت‌های شهری در برابر پدیده‌های طبیعی این منطقه است.

اضطراب بین نعمت و نقمت

در شهر تنکابن و در پی بارندگی شدید، آتش‌نشانان تنکابن فردی را که در رودخانه خروشان چشمه کیله مازندران گرفتار شده بود، به سلامت نجات دادند و تصاویر مختلفی از خروش رودخانه چشمه کیله در فضای مجازی منتشر شده است.

یک شهروند تنکابنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش شدید اخیر گفت: باران در مازندران همیشه خبر خوبی است، اما وقتی سیستم دفع آب شهری کارآمد نباشد همین نعمت تبدیل به نگرانی می‌شود.

وی که خود را محمدی معرفی کرد، افزود: بارش چند ساعته شامگاه گذشته سبب اختلال در تردد و آبگرفتگی برخی معابر شده بود که لازم است به زیرساخت‌های شهری بیشتری توجه کند.

شهرهای کلارآباد و سلمانشهر از توابع عباس آباد نیز در بارندگی اخیر با آبگرفتگی شدید معابر و خیابان‌ها روبرو شد و هرچند این حادثه خسارت نداشت، اما اختلال در رفت و آمد را رقم زد.

یک شهروند کلارآبادی با اظهار اینکه برخی مسیرها از جمله خیابان اصلی شهر دچار آبگرفتگی شد، افزود: این مسئله تردد را برای شهروندان و مسافران سخت کرده است.

گزارش‌های دریافتی از شهرهای کلاردشت، متل‌قو و عباس‌آباد نیز حاکی از آب‌گرفتگی مقطعی معابر شهری است و در هیچ‌یک از این مناطق، گزارش مستندی از ورود آب به منازل یا وقوع خسارات شدید ثبت نشده است.

فضای مجازی؛ بازتاب لحظه‌ای وضعیت شهر

در روزهای گذشته، شبکه‌های اجتماعی از جمله پیام‌رسان‌های بومی و سکوهای تصویری، با تصاویر و ویدئوهای مربوط به وضعیت معابر و طغیان رودخانه‌ها پُر شد. کاربران با انتشار فیلم‌هایی از سطح خیابان‌ها و پل‌های شهری، شرایط را لحظه‌به‌لحظه مستندسازی کرده و به اشتراک گذاشتند.

تصاویر منتشرشده عمدتاً مربوط به بالا آمدن آب در خیابان‌ها، روان‌آب‌های سطحی و طغیان رودخانه‌هایی نظیر چشمه‌کیله در تنکابن و پلنگ‌رود در کلاردشت بود؛ مواردی که هم‌راستا با گزارش‌های رسمی نهادهای مسئول، نشان‌دهنده ضرورت به‌روزرسانی زیرساخت‌های دفع آب سطحی در برخی مناطق شهری است.

حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، درباره وضعیت جوی اخیر گفت: بارندگی شدید شب گذشته باعث آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها در برخی شهرهای غرب استان شده است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همچنین برخی محورهای فرعی نظیر دالخانی و عباس‌آباد – کلاردشت به طور موقت مسدود شده بود که با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شده است.

وی با اظهار اینکه خوشبختانه خسارتی جز آبگرفتگی معابر شهری اعلام نشده است، افزود: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی که از روز گذشته به دستگاه‌ها اعلام شده بود، آمادگی لازم در سطح استان وجود داشت.

محمدی افزود: با توجه به ادامه وضعیت ناپایدار جوی تا امشب، از شهروندان درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

وقتی باران به دریا می‌ریزد

کارشناسان حوزه محیط‌زیست و مدیریت منابع آب معتقدند اگرچه بارش‌های گسترده یک ظرفیت برای تقویت منابع آبی مازندران محسوب می‌شود، اما در نبود زیرساخت‌های مناسب، این فرصت از دست می‌رود.

یک مدرس دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران استانی است که به‌طور متوسط بیش از ۷۰۰ میلی‌متر بارندگی سالانه دارد اما متأسفانه به دلیل نبود سیستم‌های جذب و ذخیره آب‌های سطحی، این حجم از بارش به‌سرعت به رودخانه‌ها می‌ریزد و نهایتاً وارد دریا می‌شود.

علی اسدی تأکید کرد: ضروری است شهرداری‌ها و سازمان‌های مربوطه در طراحی و نوسازی سیستم‌های دفع آب سطحی، بهره‌گیری از چاه‌های جذبی، اصلاح شیب معابر و پاکسازی جوی‌ها اقدام مؤثرتری انجام دهند تا بارندگی‌ها کمتر منجر به آب‌گرفتگی و روان‌آب شوند.

در حالی که بارندگی بخشی از هویت اقلیمی مازندران است و در بسیاری موارد به عنوان یک نعمت تلقی می‌شود، اما نحوه مدیریت این نعمت طبیعی همچنان با چالش‌هایی همراه است. گرچه در بارندگی اخیر خسارت جدی به منازل گزارش نشده، اما بروز آب‌گرفتگی در معابر شهری و انسداد موقت برخی مسیرها نشان می‌دهد که هنوز زیرساخت‌های شهری نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی نیاز استان در شرایط خاص جوی باشند.

آغاز زودهنگام بارش‌های فصلی، می‌تواند هشداری باشد برای بازنگری در طرح‌های عمرانی، تقویت سامانه‌های هشدار سریع، و البته مشارکت بیشتر مردم در مدیریت آب‌های سطحی. شاید با چنین رویکردی، مازندران بتواند باران را نه یک تهدید، بلکه آن‌گونه که باید، یک فرصت ببیند.