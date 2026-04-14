به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عزیزی صبح سه‌شنبه در مراسم سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) که در حسینیه اعظم میامی برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای بانوان در تاریخ اسلام بیان کرد: در سه مقطع از تاریخ، بانوان از مردان پیشی گرفته‌اند.

وی همچنین افزود: نخست در ماجرای دفن سیدالشهدا(ع) که زنان پیش‌قدم شدند، دوم در کوفه هنگام بدرقه‌ اسرای کربلا به سوی شام که بانوان با شجاعت در صحنه حضور یافتند، و سوم، امروز در جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر رهبر شهید، زنان ما سرآمد زنان تاریخ‌ هستند.

وی افزود: امروز زنان مؤمن و انقلابی ما از زنان زمان سیدالشهدا(ع) نیز برتر هستند لذا بانوان با ایمان، صبر و بصیرت خود، برگ زرینی در تاریخ آفریده اند و آینده، گواه خواهد بود که زنان و مردان این دیار از برجسته‌ترین انسان‌های عالم خواهند بود.

امام جمعه میامی همچنین با تأکید بر اهمیت تبعیت از ولایت اظهار داشت: کسانی که پشت سر دشمنان اسلام و نقشه‌های شوم امثال ترامپ حرکت می‌کنند، در قیامت با همان‌ها محشور خواهند شد، اما آنان که در مسیر رهبر انقلاب گام برمی‌دارند، با ایشان محشور خواهند شد.

عزیزی در پایان از حضور پرشور بانوان در این مراسم قدردانی کرد و گفت: این حضور نشانه بصیرت، عزت و اقتدار زنان مؤمن ایرانی است؛ زنانی که در تداوم راه زینب کبری(س)، پرچمدار ایمان، حیا و استقامت‌ هستند.