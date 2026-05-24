  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

تصویب نهایی طرح پیشخوان آرامگاه عطار نیشابوری در وزارت میراث فرهنگی

تصویب نهایی طرح پیشخوان آرامگاه عطار نیشابوری در وزارت میراث فرهنگی

مشهد- مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از تصویب نهایی طرح پیشخوان آرامگاه عطار نیشابوری و کمال‌الملک در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی امروز یکشنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح پس از طی چندین مرحله بررسی در کمیته فنی و شورای فنی میراث‌فرهنگی خراسان رضوی، برای بررسی نهایی به وزارت میراث فرهنگی ارسال شد و در روزهای پایانی سال گذشته، در جلسه‌ای با حضور صاحب‌نظران به تصویب رسید و اینک برای اجرا ابلاغ شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: طرح پیشخوان باغ آرامگاهی عطار نیشابوری و کمال‌الملک بر اساس ویژگی‌های باغ ایرانی و متناسب با ابعاد شخصیتی و ادبی عطار نیشابوری تهیه شده و در مکاتبه وزارت میراث‌فرهنگی نیز تأکید شده است که به دلیل اهمیت ملی پروژه، نظارت مستقیم اجرای آن بر عهده معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی خواهد بود.

همچنین مهدی دونده، فرماندار نیشابور با اشاره به آغاز روند اجرایی پروژه اظهار کرد: خوشبختانه انگیزه و اراده لازم برای اجرای این طرح در شهرداری، شورای اسلامی شهر و مجموعه میراث‌فرهنگی وجود دارد و شهرداری نیشابور تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای فاز نخست پروژه به مساحت ۵ هزار متر مربع اختصاص داده است.

فرماندار نیشابور ضمن تقدیر از تلاش های شهرداری، شورای اسلامی و مدیریت میراث فرهنگی شهرستان و استان تأکید کرد: فرمانداری نیشابور نیز در چارچوب رسالت و رویکرد فرهنگی خود، حمایت همه‌جانبه‌ای از اجرای این پروژه خواهد داشت.

همچنین حسن‌گیاهی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور، با اشاره به تدوین طرح پیشخوان باغ آرامگاهی عطار نیشابوری و کمال‌الملک اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش محدوده و مساحت مجموعه، پاسداشت جایگاه رفیع فرهنگی، ادبی و معرفتی شیخ فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری، تکریم شأن هنری استاد محمد غفاری ملقب به کمال‌الملک و نیز توسعه گردشگری ادبی در شهر تاریخی و فرهنگی نیشابور تهیه شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور افزود: این طرح در مساحتی بیش از ۲۰ هزار متر مربع توسط مهندسین مشاور سروستان، مشاور منتخب شهرداری نیشابور، تدوین شده و این مجموعه پیش از این نیز طراحی پیشخوان آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی را در کارنامه خود داشته است.

کد مطلب 6839903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها