علیرضا رضایی برون در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: عملیات بارگیری و انتقال پنج دستگاه سوزن تراورس چوبی UIC۶۰ از ایستگاه آزادور به مقصد بندر کاسپین در ناحیه شمال (۲) انجام شد.

وی افزود: با توجه به تجهیز خطوط ریلی این منطقه به سوزن‌های بتنی و استفاده از آنها برای تردد قطارهای مسافری با سرعت بالا، سوزن‌های تراورس چوبی یادشده پس از دمونتاژ شدن وبارگیری، برای بهره برداری در بندر کاسپین به منطقه شمال(۲) اعزام شد.

مدیرکل راه آهن شمال شرق(۱) اعلام کرد: هفته گذشته نیز تجهیزات سنگین برای کمک به راه آهن تهران و زنجان از شاهرودبارگیری و منقل شده بود