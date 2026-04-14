به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو با هدف حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از بیست و چهارفروردین ماه به میزبانی خانه تکواندو شروع شد.

بر همین اساس علی احمدی، علی نجفی، محمد حسن پلنگ افکن، مهدی رزمیان، یاسین ولی زاده، ابوالفضل زندی، امیر عباس رهنما، مهدی حاج موسایی، رادین زینالی، امیر سینا بختیاری، مهران برخورداری، امیر رضا صادقیان، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی به اردوی نهایی دعوت شدند.

علی تاجیک، مهرداد یوسفی، وحید ناصری و علی اکبری اعضای کادر فنی، رسول کسرایی روانشناس و خیرالله قلی زاده به عنوان فیزیوتراپ تیم را همراهی می کنند.