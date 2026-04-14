به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، فرماندار پردیس، در جریان بازدید از اداره مالیات این شهرستان، شفافسازی در تخصیص درآمدهای مالیاتی به پروژههای عمرانی را ضروری خواند.
وی با اشاره به اینکه از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات قابل توجهی به شهرداریها و دهیاریها اختصاص یافته است، گفت: شفافسازی اثرگذاری این درآمدها بر رشد و توسعه شهر، نقش تعیینکنندهای در ترغیب شهروندان به پرداخت مالیات دارد.
فرماندار پردیس در ادامه با تأکید بر افزایش دانش و آگاهی مالیاتی مودیان، اظهار داشت: دولت تسهیلات ویژهای برای تولیدکنندگان در نظر گرفته و ظرفیتهای قانونی خوبی برای حمایت از این بخش ایجاد شده است که هدف از آن، کمک به رونق اقتصادی و تشویق به رعایت قوانین مالیاتی است.
طاهرخانی از اداره امور مالیاتی پردیس خواست نسبت به سال گذشته، دورههای آموزشی جامعتری برای مودیان برگزار کند و تحقق رویکرد عدالت مالیاتی را به عنوان اولویت اصلی دنبال نماید.
این بازدید با حضور هوشمند، معاون برنامهریزی و توسعه، و ریاحی، رئیس اداره بازرسی فرمانداری پردیس انجام شد.
