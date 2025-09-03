افزایش دو برابری معافیت مالیاتی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد جدید دولت در حوزه مالیاتستانی گفت: در راستای سیاست دولت مردمی و با هدف حمایت از اقشار ضعیفتر و تحقق عدالت مالیاتی، معافیت مالیاتی حقوقبگیران، اصناف و صاحبان مشاغل در سال جاری به دو برابر سال گذشته افزایش یافته است.
وی ادامه داد: تمامی مالیاتهای اصناف، مشاغل و بازاریان به صورت سیستمی و مبتنی بر داده تعیین میشود و بدون هیچگونه مداخله انسانی، ۱۰۰ درصد این مالیاتها به صورت مکانیزه محاسبه شده و ۹۵ درصد از این موارد، بدون نیاز به رسیدگی و ممیزی، قطعی اعلام شده است.
سلطانی اظهار داشت: مالیات حدود ۹.۳ میلیون نفر از مودیان شامل بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان، صفر تعیین شده و این دسته از مودیان از طریق پیامک مطلع شدهاند، این افراد نیازی به هیچگونه مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا کافینتها ندارند و پرونده آنها به صورت کامل بسته شده است.
وی بیان کرد: مالیات ۹۵ درصد از اصناف و صاحبان مشاغل، کمتر از ۳۰ میلیون تومان در سال برای عملکرد ۱۴۰۳ تعیین شده که نشان از نگاه حمایتی نظام مالیاتی به این بخش از جامعه دارد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد مالیات اخذ شده از اصناف، مشاغل و بازاریان، از تنها یک درصد از پردرآمدترین آنها وصول میشود. این آمار بهخوبی نشان میدهد که تمرکز ما بر دانهدرشتها و پردرآمدهاست، نه عموم کسبوکارهای کوچک.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر، مالیات اصناف، مشاغل و بازاریان تنها ۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل میدهد، همچنین در یک گام نوآورانه، مودیان میتوانند هنگام پرداخت مالیات، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند که این اقدام به شفافسازی و مشارکت بیشتر مردم در توسعه ملی کمک خواهد کرد.
