۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

تشییع ۱۵ شهید یک خانواده در کرج

تشییع ۱۵ شهید یک خانواده در کرج

کرج- پانزده شهید یک خانواده ‌همزمان با شهادت امام صادق (ع) در کرج تشییع شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در جریان حملات وحشیانه دشمن صهیونی آمریکایی به نقاط مختلف ایران اسلامی، شهروندان و مناطق غیرنظامی هدف حملات نظامی قرار گرفتند. در این میان، استان البرز نیز از این حوادث تلخ در امان نماند و برخی از مناطق مسکونی آن هدف قرار گرفت‌.

در یکی از تلخ‌ترین این رخدادها، حادثه‌ای در روستای رامجین از توابع شهرستان ساوجبلاغ به وقوع پیوست که منجر به شهادت اعضای یک خانواده شد؛ خانواده‌ای که در میان آنها زنان و کودکان نیز حضور داشتند و همین مسئله اندوه این حادثه را مضاعف کرده است. در جریان این حادثه، یک خانواده ۱۵ نفره از اهالی کمالشهر کرج به شهادت رسیدند؛ خانواده‌ای که در میان آنان ۶ کودک نیز حضور داشتند.

‌تشییع پیکرهای مطهر این ۱۵ شهید امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از ساعت ۱۰ صبح از ابتدای ۴۵ متری گلشهر به سمت امامزاده محمد علیه السلام با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان آغاز شد؛ قرار است پیکرهای این شهدا در گلزار شهدای امامزاده محمد علیه السلام به خاک سپرده ‌شود.

حضور هم‌زمان ۱۵ پیکر از یک خانواده در کنار فضای معنوی و هم‌زمانی با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، به این مراسم حال‌وهوایی خاص و متفاوت ‌بخشیده است؛ حضور ۶ کودک در میان این شهدا، بیش از همه موردتوجه و تأثر افکار عمومی قرار گرفته است.‌

    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      لعنت بر ترامپ نتانیاهو کثیف پیر خرفت این دوتا باید کشته بشن.ما انتقام این شهدا این کودکان معصوم خواهیم گرفت.مگه مفت ه آدم کشی بکنن زنده دربرن
    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      وای ۱۵نفر !!لعنت مرگ نابودی نفرین برترامپ نتانیاهو ،بالاخره به یاری خدا ما این دو جانی را می کشیم
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      خدا به بازمانده ها صبر بده و لعنت بر نتانیاهو و ترامپ حیوان صفت و درنده

