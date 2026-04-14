به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با هک پیام‌رسان‌ها اظهار کرد: مجرمان سایبری با استفاده از شگردهای متنوع، از جمله تماس تلفنی یا ارسال پیام، خود را به‌عنوان پشتیبان پیام‌رسان، شرکت بیمه، بانک یا نهادهای خدماتی معرفی کرده و از کاربران درخواست ارسال کد پیامک شده می‌کنند.

وی افزود: این تماس‌ها و پیام‌ها معمولاً با بهانه‌هایی مانند پشتیبان (بویژه پلتفرم هایی نظیر شاد)، برنده شدن در قرعه‌کشی، پرداخت غرامت بیمه، واریز سود یا مطالبات، یا هشدار درباره تعلیق و مسدودسازی حساب کاربری به دلیل مشکل امنیتی انجام می‌شود. در حالی که این کدها در واقع کد ورود یا فعال‌سازی حساب کاربری است و ارائه آن به دیگران، به معنای واگذاری کامل دسترسی به حساب خواهد بود.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه این شیوه پیش از این نیز بارها از سوی پلیس فتا هشدار داده شده است، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، مجرمان پس از ورود به حساب پیام‌رسان قربانی، از فهرست مخاطبان او سوءاستفاده کرده و با ارسال پیام‌هایی با مضمون درخواست فوری وجه، کمک مالی یا پرداخت هزینه‌های ساختگی، اقدام به کلاهبرداری از دوستان و آشنایان فرد می‌کنند.

سردار مجید ادامه داد: در برخی پرونده‌ها مشاهده شده است که مجرمان علاوه بر کلاهبرداری مالی، به اطلاعات شخصی، تصاویر و سوابق گفتگوها دسترسی پیدا کرده و از این اطلاعات برای سوءاستفاده، اخاذی یا جعل هویت در سایر پلتفرم‌ها نیز استفاده کرده‌اند.

وی با تأکید بر راهکارهای پیشگیری گفت: مهم‌ترین توصیه پلیس فتا به شهروندان، فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای در پیام‌رسان‌ها و سایر حساب‌های کاربری و همچنین خودداری مطلق از ارسال هرگونه کد پیامکی برای دیگران است. هیچ سازمان، بانک، شرکت بیمه، پیام‌رسان یا حتی پلیس فتا، در هیچ شرایطی از کاربران درخواست ارسال کد پیامکی نمی‌کند.

رئیس پلیس فتا از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا سوءاستفاده از حساب کاربری، موضوع را در اسرع وقت از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی https://policefata.ir یا با تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.