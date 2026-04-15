دستگیری کلاهبرداران ۵۰ میلیاردی در میاندوآب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری در این زمینه اظهار کرد: درپی وصول شکایتی در میاندوآب مبنی بر اینکه افرادی با خرید طلا از یک طلافروشی با ترفند کلاهبرداری صاحب مغازه را جهت انتقال وجه به بانک کشانده و در فرصت به دست آمده به همراه طلاجات و بدون پرداخت وجه متواری شده بودند، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بررسی تخصصی پرونده‌های موجود و استفاده از روش‌های نوین پلیسی درخصوص کشف جرایم، موفق به شناسایی متهمان شده که با هماهنگی قضایی و طی عملیات دو نفر خانم و یک نفر آقا را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

به گفته این مقام انتظامی استان، متهمان در بازجویی‌ها به کلاهبرداری اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی تاکید کرد: شهروندان محترم در حین انجام معاملات از اعتماد زیاد خصوصا به افراد ناشناس خودداری کنند.