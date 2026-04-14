به گزارش خبرنگار مهر ،حجتالاسلام سید جواد سلیمانی، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم یادبود علمای فقید و شهدای روحانی آستانه اشرفیه به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه آستانهاشرفیه در حسینیه اعظم سلطان سید جلالالدین اشرف، با اشاره به نقش روحانیت اصیل گفت: امروز مردم ایران و حتی مردم جهان تشنه روحانیتی هستند که پناهگاه، مرجع و همراه مردم باشد.
امام جمعه لاهیجان افزود: مردم به روحانیتی نیاز دارند که دین، فرهنگ و سیاست را از هم جدا نکند و در میدانهای علمی، فرهنگی و جهاد تبیین حضور مؤثر داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه روحانیت پس از انقلاب اسلامی بیشترین حضور را در میدان داشته است، گفت: روحانیت با تقدیم بیشترین سرباز و طلبه و همچنین بیشترین شهید در دفاع مقدس، نقش مهمی در تحکیم انقلاب ایفا کرده است.
حجتالاسلام سلیمانی تصریح کرد:روحانیت اصیل برای جلوگیری از گرفتار شدن مردم در جنگ شناختی، همواره در عرصههای مختلف پیشقدم بوده است.
امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه عالمی که زمان خود را بشناسد، ارزشمند است، اظهارکرد:امروز در جنگ رسانهای و شناختی قرار داریم و اگر زمانشناس نباشیم، گرفتار شبهات فراوان میشویم؛ شبهاتی مانند اینکه چرا به لبنان کمک میکنیم یا چرا کمک نمیکنیم لذا تشخیص زمان سخن گفتن و زمان سکوت کردن، از اصول مهم زمانشناسی است.
حجتالاسلام سلیمانی با اشاره به وقایع انقلاب اسلامی گفت: در ۱۸ بهمن ۵۷ حکومت نظامی اعلام شد، اما امام خمینی(ره) فرمودند مردم در خیابانها حضور داشته باشند. رهبر انقلاب نیز در سال ۹۷ تأکید کردند اگر مردم آن روزها به میدان نمیآمدند، امروز کشور زیر چتر پهلوی بود.
وی با قدردانی از حضور حماسی مردم در اجتماع خیابانی که به اعتراف رسانههای دشمن، شکست آنان نه از قدرت نظامی ایران، بلکه از حضور مردم بود، افزود: ترامپ قماربازی است که تدبیر، مقاومت و شجاعت مردم ایران او را به مرحله جنون رسانده است.
مطالبهگری همراه با حفظ ارکان نظام باشد
حجتالاسلام سلیمانی با بیان اینکه مطالبهگری حق مردم است، گفت: مهم این است که ارکان نظام و انقلاب حفظ شود.
وی زمانشناس بودن مردم ایران مدیون رهبری عزیز دانست وافزود: روایت فتح و مقاومت مردم ایران در دنیا مثالزدنی است و امروز بیش از هر زمان دیگر، زمانشناسی اهمیت دارد.
امام جمعه لاهیجان،با اشاره به نقش نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح در پای درس امام شهید، زمانشناسی را آموختهاند.
وی با اشاره به وضعیت لبنان گفت: لبنان کشوری با تنوع قومی و مذهبی فراوان است و برای قضاوت درباره آن باید شرایطش را شناخت.
حجتالاسلام سلیمانی با بیان اینکه ایران از حمایت لبنان دست برنخواهد داشت و بیش از همه کشورها در کنار جبهه مقاومت ایستاده است، تصریح کرد:همین اکنون در مصاف نابرابر با اسرائیل هستیم و این میدان، میدان زمانشناسی است.
وی با تأکید بر اینکه امامان چراغهای هدایت هستند گفت:برای رفع عطش فکری و عبور از سردرگمیهای زمانه، باید به روحانیت اصیل و زمانشناس پیوند خورد تا در پیچیدگیهای تحولات جهانی دچار انحراف نشویم.
