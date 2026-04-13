محمدی: علما و روحانیون تربیت‌ یافتگان مکتب معنوی امام صادق(ع) هستند

حجتالاسلام اسماعیل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امام جعفر صادق(ع) با بنیانگذاری مدرسهای گسترده و عقلمحور مسیر رشد علمی جهان اسلام را ترسیم کرد، اظهار کرد:معارف آن حضرت در حوزههای فقه، کلام، تفسیر و اخلاق، پایههای اندیشه دینی را برای قرنها استوار ساخت و همچنان الهامبخش حوزههای علمیه است.
مسئول فرهنگی مرکز افق حرم سلطان سید جلالالدین اشرف آستانهاشرفیه با اشاره به اینکه مکتب امام صادق(ع) هزاران شاگرد برجسته تربیت کرد، افزود: بسیاری از فقها، محدثان و مفسران بزرگ تاریخ اسلام، پرورشیافتگان مستقیم یا غیرمستقیم این مکتب نورانی بودهاند و آثار علمی آنان امروز نیز در مراکز دینی و علمی جریان دارد.
محمدی با بیان اینکه آستانهاشرفیه نیز همواره خاستگاه روحانیون اثرگذار و خطیبان برجسته بوده است، گفت: یاد و نام این بزرگان که در مسیر تبلیغ دین از آموزههای امام صادق(ع) بهره بردهاند، در این شهرستان گرامی داشته میشود و نقش آنان در ترویج معارف اهلبیت(ع) بخش مهمی از هویت دینی منطقه را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای این ایام و بزرگداشت علما و روحانیون فقید شهرستان در حرم مطهر سلطان سید جلالالدین اشرف، افزود: مراسم بزرگداشت این روز و عزاداری شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سلیمانی امام جمعه لاهیجان به همت هیات های مذهبی، حوزه علمیه و امام جمعه شهرستان آستانه اشرفیه در حسینیه اعظم این حرم برگزارمی شود.
مسئول فرهنگی مرکز افق حرم سلطان سید جلالالدین اشرف آستانهاشرفیه تصریح کرد: هیئتهای عزاداری از نقاط مختلف شهرستان با حرکت دستهجات سوگواری با همراهی مردم، کسبه و مجموعههای مذهبی جلوهای در حرم سلطان سید جلال الدین اشرف حضور خواهند داشت.
