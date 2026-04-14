بیش از ۳۹ هزار واحد مسکونی در تهران طی جنگ رمضان آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری تهران اعلام کرد: ۳۹ هزار و ۵۸۵ واحد مسکونی در تهران از زمان آغاز جنگ رمضان تا اعلام آتش‌بس آسیب‌دیده‌اند.

واحدهای آسیب‌دیده برمبنای میزان خسارت به چهار گروه «الف»، «ب»، «جیم» و «دال» تقسیم شده‌اند.

گروه الف، واحدهای با خسارت جزئی هستند که شامل شکستگی شیشه و پنجره می‌شود.

تعداد واحدهایی که خسارت جزئی دیده‌اند که ۳۲ هزار و ۶۴۳ مورد است. ۵۰ درصد واحدها، روند بازسازی را سپری کرده‌اند.

گروه ب، واحدهایی هستند که به تعمیرات متوسط نیاز دارند که شامل پایدارسازی و تعمیر می‌شود. تعداد واحدهای آسیب‌دیده در این گروه ۵ هزار و ۱۳۳ مورد است.

اسکان اضطراری ساکنان گروه ب در مجموعه‌های اقامتی تا پایان تعمیرات در دستور کار قرار دارد.

گروه جیم، واحدهایی هستند که به مقاوم سازی نیاز دارند که سازمان نوسازی نسبت به مقاوم‌سازی این واحدهای اقدام می‌کند. بنابر اعلام شهرداری تهران، ۸۲۵ واحد در این گروه قرار دارند.

همچنین تعداد واحدهای آسیب‌دیده در گروه «دال» ۹۸۴ مورد است که این واحدها تخریب شده و به بازسازی کامل نیاز دارند.

شهرداری تهران برای گروه‌های «جیم» و «دال» تمهیداتی در نظر گرفته که شامل اجاره مسکن یا پرداخت ودیعه ۲ میلیارد تومانی و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه می‌شود.

ارائه بن‌کارت ۴۰۰ میلیون تومانی به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به لوازم خانگی از دیگر اقدامات شهرداری تهران است.

پرداخت خسارت خودرو و اثاثیه طی چهار مرحله انجام می‌شود، ثبت در ستاد بحران، تایید پلیس، ارجاع به بیمه ایران و در نهایت پرداخت، تمهیدات در نظر گرفته شده برای این حوزه است.