تشدید فعالیت سامانه بارشی؛ هشدار نارنجی هواشناسی برای ۴ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی طی امروز (سه‌شنبه، ۲۵ فروردین) و فردا (چهارشنبه، ۲۶ فروردین) در ۴ استان کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و تگرگ و در ارتفاعات احتمال بارش برف و کاهش محسوس دما در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شرق مازندران پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی اعلام کرد که از اثرات این سامانه بارشی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، مه‌گرفتگی و کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی اشاره کرد که می‌تواند به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی خسارت وارد کند. همچنین احتمال اختلال در تأمین حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز نیز وجود دارد.

در ادامه این هشدار، بر خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، اجتناب از فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر تأکید شده است.

همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها در محورهای بین‌شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی تأکید شده است.