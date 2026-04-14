عضویت ۲۱۰۰ بوشهری در جمعیت هلال احمر طی ایام جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران از انجام ۴۶۶ ماموریت در طول جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و اظهار کرد: هزار و ۵۴۹ نیرو در این عملیاتهای امدادی، درمانی و آموزشی مشارکت داشتند.
وی با اشاره به حمله مستقیم دشمن به انبار امدادی در چغادک و اصابت ترکش به خودروی نجات شهرستان کنگان افزود: آموزشهای امدادی به ۷۰ هزار نفر در محل تجمعات در میادین و کلاسهای آموزش همگانی برای ۵۰ هزار نفر ارائه شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با اشاره به حضور ۱۳۲ نفر در قالب تیمهای «سحر» اضافه کرد: طرح جمعآوری داروهای مازاد و بلااستفاده در ایستگاههای هلالاحمر سراسر استان در حال انجام است.
وی ادامه داد: در طرح جمعآوری داروهای مازاد و بلااستفاده داروهای تحویلگرفته پس از بررسی، در کاروانهای سلامت و یا برای نیازمندان مورد استفاده قرار میگیرند.
ایزدپناه از عضویت ۲ هزار و ۱۳۴ نفر در ایام جنگ خبر داد و اضافه کرد: ۲۷۸ نفر از اعضای داوطلب در برنامهها مشارکت داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با اشاره به تأثیر سیل فروردینماه بر ۲۱۵ خانوار استان بوشهر، ۲ هزار و ۵۱۰ مورد اقلام امدادی میان این خانوارها توزیع شده است.
نظر شما