سارقان و سوداگران مرگ در بروجرد و سلسله دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در راستای اجرای طرحهای پیشگیرانه و مقابلهای، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد موفق شدند پنج سارق را دستگیر کنند. تحقیقات اولیه پلیس حاکی از آن است که این افراد به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردهاند. در عملیاتی دیگر، یک خردهفروش مواد مخدر نیز پس از هماهنگی قضایی در مخفیگاه خود دستگیر و مقادیری مواد مخدر از وی کشف شد.
همچنین، مأموران انتظامی شهرستان سلسله در اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، هشت خردهفروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردند. بازرسی از مخفیگاههای این افراد منجر به کشف مقادیری انواع مواد مخدر شد. در اقدامی جداگانه، ۳ نفر از عاملان تشویش اذهان عمومی در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان نیز پس از هماهنگی با مراجع قضایی بازداشت شدند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس میافزاید؛ تلاش پلیس برای برقراری امنیت و آرامش شهروندان و مقابله قاطع با مجرمان در تمام شهرستانهای استان لرستان با جدیت ادامه دارد.
نظر شما