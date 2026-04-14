المان ناوشکن دنا برای یادبود شهدا در نقده نصب می شود

صابر سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: با توجه به اینکه شهید امیردریادار دوم حسین دانا از شهدای قهرمان و سرافزار جنگ تحمیلی سوم اهل شهرستان نقده هستند در راستای یادبود این شهید و شهدای قهرمان دنا المان این ناوشکن در یکی از میادین نقده نصب می شود.

وی ادامه داد: این المان پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی و نیز شورای شهر نقده و طی کارهای اداری تلاش می شود مراحل نصب آن وارد فاز اجرایی شود.

سلیمانی شهید امیردریادار دوم حسین دانا را از افتخارات شهرستان نقده دانست و افزود: دلجویی از خانواده شهید، برگزاری مراسم یادبود بخشی از فعالیت ها برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهید سرافراز در نقده است.

شهردار نقده بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب و جنگ اخیر تاکید کرد و گفت: شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر برای عزت و اقتدار ایران اسلامی جان خود را فدا کردند رشادت ها و دلیرمردی های شهدا باید به نسل های آینده منتقل شود.

شهید امیر دریادار دوم خلبان حسین دانا جمعی یگان نیروی دریایی ارتش، در جنوب کشور در حملات تجاوزگرانه آمریکایی, صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.



شهرستان نقده در جنگ تحمیلی سوم با ۳۷ شهید معظم، اولین شهرستانی است که بیشترین شهید را در آذربایجان غربی تقدیم دفاع از وطن کرده است.