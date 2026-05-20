مراسم گرامیداشت شهید امیر دریادار دوم حسین دانا در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهادت امیر دریاداردوم خلبان حسین دانا، فرمانده یگان پهباد نیروی دریایی ارتش عصر چهارشنبه با حضور مقامات لشکری و استانی، جمعی از نیروهای مسلح مستقر در گیلان و خانواده این شهید والامقام در مسجد شهید بهشتی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت برگزار شد.

حجت‌الاسلام کریم عاشوری، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان گیلان، در این مراسم ضمن تسلیت شهادت این فرمانده رشید، اظهار کرد: تقویت ایمان و عمل صالح، افراد را به اوج کمال می‌رساند و شهدا گوهر نایاب الهی هستند.

وی با بیان اینکه رفتار، عمل، منش و بینش شهدا با سایر افراد متفاوت است، افزود: تعبد، بندگی، تقواپیشگی و عمل صالح مردم امروز وصف ناشدنی است.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی گیلان، شهادت را اتفاقی تصادفی ندانست و تصریح کرد: تا شهادت‌طلبی در افراد نهادینه نشود و به اجرا درنیاید، شهادت اتفاق نمی‌افتد. خداباوری و خداآگاهی از شاخصه‌های مهم شهدا است.

عاشوری با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی این شهید والامقام گفت: جلب رضایت الهی، خدمت صادقانه به مردم و مسئولیت‌پذیری از ویژگی‌های مهم شهید پرتوی بود. همچنین نیروهای مسلح و مردم ما در برابر هرگونه تجاوزات آمریکا و صهیونیستی ایستاده‌اند و بر اساس وعده‌های الهی، ان‌شاءالله پیروز خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران، همان مردم آخرالزمان هستند، هشدار داد: اگر به دشمن ضعف نشان بدهیم، پیشروی خواهد کرد. این جنگ ادامه‌دار است و باید خودمان را آماده کنیم؛ این همان مسیری است که رهبر شهید ما ترسیم فرمود. ما تا قله، همه این حوادث را به خواست خدا پشت سر خواهیم گذاشت.

در ادامه این مراسم، ناخدایکم مسیح‌پور، فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، با گرامیداشت یاد شهدا، شهید امیر دریادار دوم حسین دانا را یکی از نیروهای ارزشی و تأثیرگذار در یگان پهبادی نیروی دریایی ارتش دانست و خاطرنشان کرد: دشمن مطمئن باشد که تا زمانی که خون در رگ‌های «حسین دانا»ها جاری است، هرگز یک وجب از خاک این میهن به دست آنان نخواهد افتاد.

گفتنی است، شهید امیر دریاداردوم خلبان حسین دانا، فرمانده یگان پهباد نیروی دریایی ارتش، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه حین انجام مأموریت در مناطق جنوب کشور و طی حملات تجاوزگرانه آمریکایی و صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.