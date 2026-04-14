ضرورت تسریع در ثبت اطلاعات محصولات بهاره در سامانه طرح پایداری تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدی در جلسه بررسی و مشکلات طرح پایداری تولید در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلسله نکاتی در خصوص اهمیت طرح پایداری تولید در شهرستان و ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه دیم‌زارها توسط کارشناسان طرح و همچنین مرحله داشت در خصوص مبارزه با آفات و بیماری‌های علف‌های هرز نکاتی را بیان کرد.

وی بر تسریع در ثبت اطلاعات محصولات بهاره شامل نخود و عدس در سامانه توسط کارشناسان طرح پایداری تولید تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی سلسله، گفت: باتوجه‌به مهیاشدن شرایط شیوع بیماری «زنگ زرد» گندم، پایش مداوم مزارع توسط کارشناسان برای مبارزه شیمیایی به‌محض رؤیت اولین علائم ظهور بیماری «زنگ زرد» در دستور کار است و برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویجی در خصوص مبارزه با علف‌های هرز، آفات، بیماری‌ها ضروری است.