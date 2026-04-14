رئیس کل دادگستری سمنان: کاهش هدفمند جمعیت کیفری در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره با زندانیان زندان مرکزی سمنان ضمن استماع مشتلکات ۱۰۵ زندانی بیان کرد: نظارت‌های میدانی مسئولان قضایی از اولویت های دادگستری استان سمنان است.

وی افزود: بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌های استان، یکی از محورهای جدی نظارت قضایی در استان است و موجب می‌شود روند رسیدگی به درخواست‌های زندانیان با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: حضور مسئولان قضایی استان در بین مددجویان و گفت‌وگوهای بی‌واسطه، علاوه بر ایجاد اطمینان و آرامش خاطر برای زندانیان، به دستگاه قضایی استان کمک می‌کند تا از نزدیک در جریان جدیدترین وضعیت پرونده‌ها، اجرای احکام قضایی و شرایط نگهداری قرار گیرند.

اکبری در ادامه با اشاره به اینکه این بازدید در ادامه سلسله نظارت‌های مسئولان قضایی استان بر ندامتگاه‌ها و به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم انجام شد، تصریح کرد: تلاش می‌شود با بهره‌گیری از مجموعه ظرفیت‌های نظارتی و با هدف رعایت دقیق حقوق زندانیان، مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و برطرف شود.

وی همچنین با تأکید بر سیاست‌های قوه قضاییه در حوزه مدیریت علمی و هوشمندانه جمعیت کیفری گفت: در این بازدید، موارد مربوط به بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از تأسیسات و ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار گرفت. معیار اصلی اعطای ارفاقات، نداشتن خطر بازگشت زندانی به جامعه همراه با احراز شرایط قانونی است و هدف ما تسهیل بازگشت سالم و مؤثر زندانیان واجد شرایط به خانواده و جامعه است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: کاهش هدفمند جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کنار نظارت‌های مستمر، ضمن بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها، موجب ارتقای کیفیت خدمات اصلاحی و تربیتی و ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود.