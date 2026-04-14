به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در نشست آموزشی نمایندگان فرماندار سمنان در انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها به میزبانی فرمانداری مرکز استان اعلام کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه و در مهلت مقرر برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزارت کشور مصمم به اجرای دقیق این فرآیند است، افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در شهرستان سمنان اندیشیده شده است.
فرماندار سمنان گفت: ۱۲۸ شعبه اخذ رأی پیشبینی شده که از این تعداد، ۱۱ شعبه روستایی، شش شعبه سیار و ۱۱۶ شعبه ثابت در شهر سمنان است.
صمیمیان با بیان اینکه نمایندگان فرماندار در تمامی شعب مشخص شدهاند، گفت: نخستین دوره آموزشی نمایندگان فرماندار با هدف آمادگی هرچه بیشتر برای اجرای مطلوب انتخابات برگزار شده و این آموزشها در قالب چند مرحله ادامه خواهد داشت.
وی انتخابات را یکی از مهمترین جلوههای مردمسالاری دینی دانست و تصریح کرد: نقش نمایندگان فرماندار در صیانت از آرای مردم و برگزاری سالم انتخابات بسیار کلیدی و تعیینکننده است.
فرماندار سمنان با تأکید بر اصول اساسی در برگزاری انتخابات اظهار داشت: رعایت اصل بیطرفی، امانتداری در حفظ آرای مردم و پاسخگویی مسئولانه، سه محور اصلی است که نمایندگان فرماندار باید در فرآیند انتخابات بهطور کامل مدنظر قرار دهند.
صمیمیان با اشاره به وظایف نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی افزود: نماینده فرماندار بهعنوان مجری انتخابات در شعب، مسئولیت هماهنگی تمامی عوامل اجرایی از جمله اعضای شعب، نمایندگان هیأت نظارت، بازرسان و نیروهای امنیتی و انتظامی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: هر شعبه اخذ رأی با حضور ۱۳ تا ۱۸ نفر از عوامل اجرایی فعالیت میکند و مدیریت و هدایت این مجموعه بر عهده نماینده فرماندار است.
