  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

پیش‌بینی ۱۲۸ شعب اخذ رای در شهرستان سمنان

پیش‌بینی ۱۲۸ شعب اخذ رای در شهرستان سمنان

سمنان- فرماندار سمنان از پیش‌بینی ۱۲۸ شعب اخذ رای برای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای این شهرستان همزمان با روز یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در نشست آموزشی نمایندگان فرماندار سمنان در انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها به میزبانی فرمانداری مرکز استان اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه و در مهلت مقرر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور مصمم به اجرای دقیق این فرآیند است، افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در شهرستان سمنان اندیشیده شده است.

فرماندار سمنان گفت: ۱۲۸ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۱۱ شعبه روستایی، شش شعبه سیار و ۱۱۶ شعبه ثابت در شهر سمنان است.

صمیمیان با بیان اینکه نمایندگان فرماندار در تمامی شعب مشخص شده‌اند، گفت: نخستین دوره آموزشی نمایندگان فرماندار با هدف آمادگی هرچه بیشتر برای اجرای مطلوب انتخابات برگزار شده و این آموزش‌ها در قالب چند مرحله ادامه خواهد داشت.

وی انتخابات را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مردم‌سالاری دینی دانست و تصریح کرد: نقش نمایندگان فرماندار در صیانت از آرای مردم و برگزاری سالم انتخابات بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است.

فرماندار سمنان با تأکید بر اصول اساسی در برگزاری انتخابات اظهار داشت: رعایت اصل بی‌طرفی، امانت‌داری در حفظ آرای مردم و پاسخگویی مسئولانه، سه محور اصلی است که نمایندگان فرماندار باید در فرآیند انتخابات به‌طور کامل مدنظر قرار دهند.

صمیمیان با اشاره به وظایف نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی افزود: نماینده فرماندار به‌عنوان مجری انتخابات در شعب، مسئولیت هماهنگی تمامی عوامل اجرایی از جمله اعضای شعب، نمایندگان هیأت نظارت، بازرسان و نیروهای امنیتی و انتظامی را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: هر شعبه اخذ رأی با حضور ۱۳ تا ۱۸ نفر از عوامل اجرایی فعالیت می‌کند و مدیریت و هدایت این مجموعه بر عهده نماینده فرماندار است.

کد مطلب 6800902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها