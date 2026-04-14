بقایی: وطن برای ایرانیان، چیزی ورای تعلق خاطر به آب و خاک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری از یکی از مدافعان میهن که در راه دفاع از کشور به درجه رفیع جانبازی نائل آمده است، نوشت: ایران اینگونه در طول تاریخ برجای مانده و سرفرازانه باقی خواهد ماند.

اسماعیل بقایی در این خصوص نوشت: وطن برای ایرانیان، چیزی ورای تعلق خاطر به آب و خاک است؛ وطن، برای ایرانی، میراثی است گران‌بها به قدمت تمدنی چند هزارساله که طی قرون و اعصار از نیاکان به فرزندان رسیده است، و همین ویژگی تمدنی است که با روحی معنوی همه متجاوزان را از کرده خود پشیمان کرده و دشمنان را مقهور اراده خود نموده است. ایران اینگونه در طول تاریخ برجای مانده و سرفرازانه باقی خواهد ماند.