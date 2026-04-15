به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هفته منتقدان کن شصت و پنجمین دوره خود را با انیمیشن بلند «در امواج» ساخته فونگ مای نگوین آغاز می‌کند و با درام «خداحافظ جهان بی‌رحم» ساخته فلیکس دو ژیوری به پایان می‌رسد.

«در امواج» اولین فیلم بلند نگوین، اولین فیلم انیمیشنی خواهد بود که این بخش موازی جشنواره کن را که به فیلم‌های بلند اول و دوم اختصاص دارد، افتتاح می‌کند. این فیلم بلند اقتباسی از خاطرات گرافیکی مشهور ای‌جی دونگو، تصویرگر، است.

کاهن گفت: «در امواج» با صداپیشگی ویل شارپ و استفانی هسو، داستان عاشقانه‌ای بین یک اسکیت‌باز مرد و یک ورزشکار زن را تصویر می‌کند که ابتلای به بیماری آنها را در معرض آزمایش قرار می‌دهد.

هفته منتقدان با «خداحافظ جهان بی‌رحم» به پایان می‌رسد، که در آن میلو ماچادو-گرانر (پسر جوانی که در فیلم «آناتومی یک سقوط» برنده نخل طلا از ژوستین تریه ظاهر شد) و جین بیور بازی می‌کنند. این فیلم نوجوانی را دنبال می‌کند که با پیامدهای یک اقدام به خودکشی ناموفق دست و پنجه نرم می‌کند.

فهرست فیلم‌های هفته منتقدان امسال که از میان ۱۰۵۰ فیلم بلند و ۲۴۰۰ فیلم کوتاه انتخاب شده‌اند، شامل ۱۱ فیلم بلند و ۱۳ فیلم کوتاه است که هفت عنوان در بخش رقابتی - شامل پنج فیلم بلند اول و دو فیلم دوم - و چهار نمایش ویژه دارند.

آوا کاهن رئیس این بخش با تأکید بر ماموریت این بخش در معرفی فیلمسازان و بازیگران نوظهور و حمایت از آنها در برداشتن گام‌های اولیه‌شان از آنها به عنوان «نفسی تازه» یاد کرد.

این فهرست شامل فیلم‌هایی از سراسر اروپا، مکزیک، آسیا و خاورمیانه است. کاهن با اشاره به مضامین فهرست امسال گفت: این مجموعه گواه جهانی است که در حال فروپاشی است اما از تسلیم شدن امتناع می‌کند. این فیلم‌ها زمانه‌ای را که در آن زندگی می‌کنیم زیر سوال می‌برند و دیدگاه‌های حساسی را ارائه می‌دهند که در آن امید از هر گوشه‌ای می‌بارد.

از جمله فیلم‌های برجسته و مورد انتظار می‌توان به «دختر ناشناس» اثر زو جینگ، «شش ماه در ساختمان صورتی» اثر برونو سانتاماریا رازو و «قلعه حلبی» اثر الکساندر مورفی اشاره کرد.

کاهن در باره «دختر ناشناس» که با بازی لی گنگشی ساخته شده، گفت: این فیلم جستجوی سوزان یک زن جوان چینی برای هویتی است که بین دوران کودکی و نوجوانی و بین سه خانواده تقسیم شده است.

«شش ماه در ساختمان صورتی» یک درام مکزیکی است که در سال ۱۹۹۶ اتفاق می‌افتد و داستان پسری را تصویر می‌کند که پدرش به اچ‌آی‌وی مبتلا شده است.

کاهن در این باره توضیح داد: این کارگردان ما را به دهه ۹۰ میلادی می‌برد؛ زمانی که آگاهی از اچ‌آی‌وی هنوز شکننده بود و تعصب همچنان وجود داشت.

«قلعه حلبی» مستندی است که یک خانواده بزرگ ایرلندی را که در یک تریلر کنار جاده‌ای زندگی می‌کنند، به تصویر می‌کشد. کاهن این فیلم را «مرثیه‌ای برای مسافران ایرلندی و شیوه زندگی آنها» نامید.

این مسابقه همچنین برای اولین بار فیلم‌هایی از کوزوو و یمن را که شامل «دعا» ساخته بلرتا باشولی و «ایستگاه» ساخته سارا اسحاق است، به نمایش خواهد گذاشت.

باشولی پیش از این فیلم کوتاه «کندو» را کارگردانی کرده بود که سال ۲۰۲۱ در ساندنس به نمایش درآمد و جایزه بزرگ هیئت داوران، جایزه کارگردانی و جایزه تماشاگران را از آن خود کرد.

هیئت داوران هفته منتقدان سه جایزه اهدا خواهند کرد: جایزه کشف سونی برای فیلم کوتاه، جایزه ستاره نوظهور بنیاد لویی رودرر و جایزه بزرگ AMI پاریس.

شصت و پنجمین دوره هفته منتقدان کن از ۱۳ تا ۲۱ می (۲۳ تا ۳۱ اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

فهرست فیلم‌ها چنین است:

«ایستگاه» ساخته سارا اسحاق

«دعا» ساخته بلرتا باشولی

«ساختمان» ساخته مارین آتلان

«دختر ناشناس» ساخته زو جینگ

«شش ماه در ساختمان صورتی» ساخته برونو سانتاماریا رازو

«قلعه قلع» ساخته الکساندر مورفی

«ویوا» ساخته آینا کلوتت

اکران های ویژه

«خداحافظ جهان بی‌رحم» ساخته فلیکس دو ژیوری (فیلم پایانی)

«در امواج» ساخته فونگ مای نگوین (فیلم افتتاحیه)

«سنگ دیوار» ساخته جولین گاسپار-الیوری

«گوشت و سوخت» ساخته پیر لو گال