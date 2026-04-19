موفقیت فیلمی درباره بحران مهاجران در اروپا؛ وزیر عذر خواست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دادگاهی در ورشو حکم داد که زبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری سابق لهستان و دادستان کل، باید از آگنیشکا هالند کارگردان نامزد اسکار، به دلیل اظهاراتش در مورد «مرز سبز» عذرخواهی کند.
هالند در سپتامبر ۲۰۲۳ پس از آنکه زیوبرو در ایکس نوشت: «در رایش سوم، آلمانیها فیلمهای تبلیغاتی تولید کردند که لهستانیها را به عنوان راهزن و قاتل نشان میدادند. امروز آنها آگنیشکا هالند را برای این کار دارند.» وزیر را به دادگاه کشاند.
دیگر سیاستمداران برجسته، از جمله آندری دودا رئیس جمهور وقت، نیز از «مرز سبز» انتقاد کردند و کار تا آنجا پیش رفت که این بانوی سالخورده نگران امنیت خود شد.
دادگاه به زیوبرو دستور داد بیانیهای با محتوای زیر منتشر کند: «من، زبیگنیو زیوبرو، از آگنیشکا هولاند به خاطر نقض مکرر حقوق شخصی او، به ویژه نام، آبرو، عزت نفس و کار هنریاش، با مقایسه او و فیلم «مرز سبز» به کارگردانی او، با فعالیتهای مبلغان رایش سوم و استالینیسم و دیگر رژیمهای جنایتکار، با متهم کردن او به جرایم اخلاقی و استفاده از سایر عبارات ننگین و بدنامکننده، عذرخواهی میکنم.»
این فیلم که بحران پناهندگانی را که در مرز بلاروس و لهستان گیر افتاده بودند، به تصویر میکشید، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد.
هالند به ورایتی گفت: «این فیلم روز بسیاری از مردم لهستان را رقم زد!» «ما این شکایت را مطرح کردهایم زیرا معتقدیم که نباید با فروتنی تجاوز و نفرتی را که از سوی صاحبان قدرت میآید تحمل کنیم. زبیگنیو زیوبرو سیاستمداری است که قوانین لهستان و زندگی بسیاری از مردم بیگناه را نابود کرده است. سیاستمدارانی مانند او از مصونیت خود مطمئن هستند؛ آنها معتقدند که قانون در مورد آنها اعمال نمیشود. آنها آفت دموکراسی هستند.»
وی افزود: «ما میخواستیم به مردم نشان دهیم که تسلیم نخواهیم شد، که هیچ تحملی برای تحریک نفرت علیه شهروندان وجود ندارد، که میتوان - حداقل به صورت نمادین - حتی در برابر مافیای قدرت پیروز شد.»
به گفته هالند، «مهمترین چیز در این دنیای دشوار، پیام شجاعت، همبستگی و عدالت است.»
وی افزود: «بیایید از دفاع از حقوق خود نترسیم و صرف نظر از عواقب، اهمیت این حکم را اینگونه تفسیر میکنیم. من همچنین میدانم که در دورانی که در آن زندگی میکنیم، وظیفه مردمی که حتی کوچکترین اختیاری دارند این است که تسلیم ظلم نشوند. ابتکار قانونی ما و محتوای حکم به بسیاری از مردم امید داده است و این همان چیزی است که اهمیت دارد.» هالند در مصاحبه با ورایتی در جشنواره ایتالیایی در سال ۲۰۲۳، این حمله را «افترا» توصیف کرد و فاش کرد که در حال اقدام قانونی است و ادعا میکند که این اظهارات «نفرتپراکنی» محسوب میشوند.
وی گفت: «آنچه او گفت حتی علیه فیلمی که ندیده بود هم نبود؛ او درباره من صحبت میکرد. او میگفت نازیها گوبلز را برای تبلیغات ضد لهستانی داشتند و حالا آگنیشکا هالند را دارند. این حتی برای آن حزب [حاکم] هم زیادهروی بود.»
«متهم کردن من به نازی بودن، کمی بیادبانه است. به خصوص با توجه به داستان شخصی من، نوه قربانیان هولوکاست بودن و دختر زنی که از مبارزان قیام ورشو بود.»
این کارگردان افسانهای که همیشه از نظر سیاسی رک و صریح است، اخیراً فیلم «فرانتس» را درباره فرانتس کافکا ساخته و در حال حاضر روی «باغ خرگوش» درباره نویسنده رسوا یرژی کوزینسکی، کار میکند.
زیوبرو همچنین باید ۵۰،۰۰۰ زلوتی لهستان به انجمن کودکان هولوکاست در لهستان اهدا کند.
این یک شکست دیگر برای این سیاستمدار راستگرا است که پیش از این با اتهامات اختلاس میلیونها دلار و مجوز خرید نرمافزار جاسوسی که گفته میشود برای هک کردن تلفنهای مخالفان سیاسی استفاده شده است، روبهرو است. او از لهستان فرار کرده و مجارستان به او پناهندگی سیاسی داده است.
