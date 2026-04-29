به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، کارلا سیمون برنده خرس طلایی برلیناله، ریاست هیئت داوران فیلم‌های کوتاه و بخش سینه فونداسیون را در جشنواره فیلم کن امسال بر عهده خواهد داشت.

این کارگردان اسپانیایی سال ۲۰۲۲ برای فیلم «آلکاراس» جایزه برتر برلیناله را از آن خود کرد و سال گذشته با فیلم «رومریا» در بخش مسابقه کن حضور داشت. در این بخش همچنین پارک جی- مین، بازیگر و هنرمند تجسمی که امسال برای فیلم «عروسی با طعم پرتقال» ساخته کریستوف اونوره در کن حضور دارد، علی عسگری کارگردان ایرانی که جدیدترین فیلمش «کمدی الهی» در ونیز حضور داشت، سلیم کچیوش بازیگر و کارگردان که در فیلم «آبی گرم‌ترین رنگ است» برنده نخل طلا حضور داشت و مگنوس فون هورن کارگردان فیلم «دختری با سوزن» که در بخش مسابقه کن ۲۰۲۵ جای داشت، به هیئت داوران می‌پیوندند.

این هیئت داوری کار بررسی ۱۰ عنوان فیلم را برای کسب جایزه در بخش رقابتی فیلم کوتاه و ۱۹ فیلم دانشجویی در بخش سینه‌فونداسیون را داوری خواهند کرد.

نخل طلای فیلم کوتاه در مراسم اختتامیه جشنواره در روز شنبه ۲۳ می اهدا خواهد شد. برندگان سینه‌فونداسیون که بخش دانشجویی است هم در مراسمی در روز پنجشنبه ۲۱ می در تئاتر بونوئل معرفی می‌شوند.

با معرفی فیلم‌های حاضر در بخش رقابتی فیلم کوتاه این دوره روشن شد که ۴ فیلم از میان ۱۰ فیلم کوتاه منتخب، توسط زنان کارگردانی شده‌اند. این فیلم‌ها از میان ۳۱۸۴ فیلم ارسالی انتخاب شده‌اند.

در بخش فیلم کوتاه این آثار با هم رقابت می‌کنند:

«برش تازه» به کارگردانی هادرین بلس

«آخرین بهار» به کارگردانی ماتیلده بدوئه

«خواهران سوئیم» به کارگردانی لولا دگوو

«پایان» به کارگردانی نیکی لیندروت فون بار

«برای مخالفان» به کارگردانی فدریکو لوئیس

«جوخه رعد» به کارگردانی تئو مونتویا

«رویا یک حلزون است» به کارگردانی تین آن نگوین

«چند اتفاق در کنار رودخانه» ساخته دنیل سورس

«روح القدس» به کارگردانی میکال توزِک

«کسی چیزی نگفت» ساخته تامارا تودوروویچ

بخش سینه فونداسیون که امسال بیست و نهمین دوره خود را تجربه می‌کند، ۱۴ فیلم کوتاه لایو اکشن و ۵ فیلم کوتاه انیمیشن را از میان ۲۷۵۰ فیلم ارسالی از مدارس فیلمسازی سراسر جهان انتخاب کرده است.

این فیلم‌ها که توسط ۱۲ زن و ۹ مرد کارگردانی شده‌اند، نماینده ۱۵ کشور و ۴ قاره هستند. ۲ مدرسه فیلمسازی برای اولین بار به این جشنواره دعوت شده‌اند: دانشگاه هونگیک (کره جنوبی) و ISAMM (تونس).

امسال هفتادو نهمین دوره جشنواره فیلم کن از ۱۲ تا ۲۳ می (۲۲ اردیبهشت تا ۲ خرداد) برگزار خواهد شد.