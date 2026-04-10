دست رد جشنواره کن بر استودیوهای هالیوودی؛ دوره آمریکا گذشته است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تیری فرمو مدیر هنری جشنواره فیلم کن، دیروز (پنجشنبه) پیش از آن که به معرفی فهرست فیلم‌های حاضر در این دوره بپردازد، گفت: وقتی استودیوها فیلم کمتری در کن دارند، یعنی حضور کمتری هم دارند.

در فهرست فیلم‌های حاضر در این دوره چهره‌هایی چون پدرو آلمادوار، هیروکازو کورئیدا و اصغر فرهادی از سینمای جهان جای داشتند، اما جای خالی سینمای هالیوود کاملا برجسته بود.

در حالی که برخی چهره‌های هالیوود - مانند سباستین استن و رناته رینسوه با فیلم «آبدره» ساخته کریستین مونجیو کارگردان رومانیایی، گیلیان اندرسون و هانا اینبیندر برای فیلم «سکس نوجوان و مرگ در کمپ میاسما» ساخته جین شونبرون، و کارا دلوین با فیلم «بچه باشگاهی» ساخته جردن فرستمن - به این جشنواره راه یافته‌اند، اما آنها بازیگران فیلم‌هایی هستند که استودیوهای مستقلی مانند نئون، موبی و یوتا پشت آنها بوده‌اند.

استودیوها کجا هستند؟ هر چند درباره حضور فیلم استیون اسپیلبرگ هیچ اطمینانی وجود نداشت، اما «دیگِر» تام کروز از کمپانی برادران وارنر یا «اودیسه» کریستوفر نولان از یونیورسال و «داستان اسباب بازی ۵» دیزنی کجا هستند؟

هرچند هنوز فهرست فیلم‌های حاضر در جشنواره کامل نشده و احتمالاً تیری فرمو در هفته‌های آینده برخی از فیلم‌های اضافه شده به فهرست را معرفی خواهد کرد، با این حال همواره حضور فیلم‌های جدید استودیویی که قرار بوده در جشنواره کن به نمایش درآیند؛ مانند «تاپ گان: ماوریک»، «ماموریت: غیرممکن - روزشمار نهایی»، «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» یا «ایندیانا جونز و دایره سرنوشت» پیش از کنفرانس مطبوعاتی معرفی بخش اصلی که دیروز برگزار شد، اعلام می‌شد. این در حالی است که امسال چنین اتفاقی رخ نداد و هیچ فیلمی از این دست معرفی نشد.

در برابر آن حتی فرمو در کنفرانس معرفی انتخاب برترین‌های سینما در جشنواره امسال، به موضوع عدم حضور استودیوها اشاره کرد و گفت: آمریکا [در جشنواره امسال] حضور خواهد داشت، اما با حضور کمتراستودیوها. وقتی استودیوها کمتر فیلمی در کن داشته باشند، یعنی حضورشان در جشنواره هم کمتر است.

وی چنین ادامه داد: تام کروز و پارامونت ۲ سال پیش برای فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» و «تاپ گان» آمدند، اما سینمایی به جز استودیوها و لس‌آنجلس هم وجود دارد و مجموعه امسال گواهی بر این موضوع خواهد بود. امسال هنر سینما در جشنواره کن حضور خواهد داشت.

از نظر تاریخی، نمایش فیلم در جشنواره کن و دیگر جشنواره‌های بزرگ فیلم (ونیز، تورنتو، برلین) همیشه برای استودیوها ترکیبی از اتفاقات مختلف بوده است. بدون شک، کن به عنوان باشکوه‌ترین فرش قرمز روی کره زمین به خود می‌بالد (آیا هیچ عکاسی از پله‌ای، باشکوه تر از عکاسی از پله‌های منتهی به کاخ جشنواره وجود دارد؟) و بدلکاری‌های بزرگی که توجه زیادی را به خود جلب می‌کنند، مانند پرواز جت فیلم «تاپ گان: ماوریک» در سال ۲۰۲۲ که ساحل را با دود قرمز و آبی (پرچم فرانسه) پوشانده بود، یکی از لحظه‌های ماندگار جشنواره شد.

اما این جشنواره‌ها همواره در معرض نقد برخی از سخت‌گیرترین منتقدان دمدمی مزاج هم قرار دارند و تأکید بر این امر در برلیناله امسال هم چهره کرد که آن هم بدون توجه به استودیوها شکل گرفت. ردیابی نبودن فیلم‌های استودیویی در این رویداد به اکران فیلم «جوکر ۲» دنباله تاد فیلیپس بر «جوکر» در جشنواره ونیز در سال ۲۰۲۴ بازگشت؛ فیلمی که به سرعت توسط منتقدان جشنواره مورد انتقاد قرار گرفت و با نمایش در جشنواره، مهر رد بر آن خورده شد. این فیلم به سختی توانست به فروش ناچیز ۲۰۰ میلیون دلاری در سراسر جهان دست یابد در حالی که فیلم قبلی بیش از یک میلیارد دلار فروش داشت و شیر طلایی ونیز را نیز از آن خود کرد.

نبودن استودیوها در جشنواره امسال کن به این معنی نیست که ترکیب هیجان‌انگیزی در کن وجود نداشته باشد: فانتزی موزیکال «مردی که دوستش دارم» ساخته ایرا ساکس با بازی رامی مالک، اولین تجربه کارگردانی جان تراولتا با نام «مربی پرواز شبانه هواپیمای ملخی یک‌طرفه»، «سامورایی و زندانی» ساخته کیوشی کوروساوا و «گوسفند در جعبه» ساخته هیروکازو کورئیدا، در کنار مستندهایی از ران هاوارد و استیون سودربرگ که به کاخ جشنواره راه یافته‌اند، گواهی بر این امر هستند.

با این حال، فقدان آشکار هالیوود آنقدر برجسته است که حتی فرمو احساس کرد قبل از معرفی فهرست فیلم‌های ۲۰۲۶ باید به آن بپردازد. آیا فرار فیلم‌ها از منتقدان تند و تیز حاضر در کن برای استودیوها امن‌تر است؟ آیا هیجان برای حضور در جشنواره‌های بزرگ کاهش یافته است؟ آیا بازاریابی یک فیلم خارج از یک جشنواره یا جذب مخاطب چند هفته پس از اولین نمایش جهانی آن دشوارتر است؟ اگر فرمو برنامه‌ای برای اکران فیلم در کن نداشته باشد، جواب چنین سوال‌هایی زمانی روشن می‌شود که کن برگزار ‌شود. این جشنواره مثل هر سال در ماه می (اردیبهشت) آغاز می‌شود.