۱۶ فیلم به فهرست کن ۲۰۲۶ افزوده شد/ تلما و لوییز روی پوستر رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم کن ۱۶ فیلم جدید را به فهرست رسمی خود در سال ۲۰۲۶ اضافه کرد و از پوستر امسال که با تصویری از فیلم «تلما و لوییز» شکل گرفته، رونمایی کرد.

به این ترتیب فیلم «ببر کاغذی» ساخته جیمز گری، فهرست فیلم‌های بخش مسابقه را تکمیل می‌کند تا این فهرست به ۲۲ عنوان برسد. این فیلم با بازی آدام درایور، اسکارلت جوهانسون و مایلز تلر، داستان ۲ برادر را تصویر می‌کند که سعی در رسیدن به رویای آمریکایی دارند. گری پیش از این چندین بار در جشنواره کن حضور داشته که آخرین آن با فیلم «زمان آرماگدون» در سال ۲۰۲۲ بود.

به بخش «نوعی نگاه» نیز فیلم «روانی ویکتوریایی» ساخته زاخاری ویگون با بازی مایکا مونرو، توماسین مک‌کنزی و جیسون ایساکس اضافه شده است. دیگر فیلم‌های اضافه شده به این بخش «داستان یک دختر» به کارگردانی جودیت گودرش، «اقیانوس تایتانیک» به کارگردانی کنستانتینا کوتزمانی و «اولیس» به عنوان فیلم پایانی این بخش به کارگردانی لتیتیا ماسون هستند.

از جمله فیلم‌های اضافه شده به بخش پرمیر کن، «عروسی با طعم پرتقال» ساخته کریستوف اونوره، یک درام خانوادگی با محوریت عروسی پسر کوچک‌تر خانواده است که داستانش در دهه ۱۹۷۰ اتفاق می‌افتد و وینسنت لاکوست، پل کیرشر، آدل اگزاچارپولوس و نادیا ترسکیویچ در آن بازی می‌کنند. دیگر فیلم‌های افزوده شده به این بخش شامل «اینجا» به کارگردانی تیاگو گوئدس، «پایان آن» ساخته ماریا مارتینز بایونا، «مریم مجدلیه» ساخته جسیکا ژنئوس، «اگر خوب فکر کنی» ساخته جرالدین ناکاچه هستند.

عناوین جدید اضافه شده به بخش نمایش‌های ویژه «خاکستر» به کارگردانی دیه‌گو لونا که اقتباسی از رمان «خوردن خاکستر» نوشته برندا ناوارو است، «گراندزول» ساخته جاشوا و ربکا تیکل، «مثلث طلایی» ساخته هلن روسلت روئیز، «بهار» به کارگردانی روستیسلاو کرپیچنکو و «درهم و برهم» به کارگردانی لیا نلسون هستند.

در بخش نمایش خانوادگی نیز «لوسی گم‌شده» به کارگردانی اولیویه کلرت به فهرست اضافه شده است.

جشنواره فیلم کن اوایل این ماه فهرست فیلم‌های این دوره را رونمایی کرد، اما در عین حال از احتمال افزوده شدن چند فیلم دیگر هم خبر داد. فیلم «بوسه الکتریکی» ساخته پیر سالوادوری جشنواره امسال را افتتاح می‌کند. «تلما و لوییز» فیلم منتخب امسال برای پوستر جشنواره، محصول سال ۱۹۹۱ به کارگردانی ریدلی اسکات است که نقش اصلی را در این فیلم ۲ زن (جینا دیویس در نقش تلما و سوزان ساراندون در نقش لوییز) ایفا می‌کنند. این فیلم در شصت و چهارمین دوره جوایز اسکار، نامزد دریافت ۶ اسکار شد و اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی به نویسنده داستان این فیلم تعلق گرفت.