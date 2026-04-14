تشییع و تدفین پیکر شهید «علیرضا عسکری» در بخش توکهور و هشتبندی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه مردم بخش توکهور و هشت‌بندی میناب در سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور پرشور خود پیکریک شهید جنگ رمضان و جانباز دفاع مقدس را بر دستان خود تشییع کردند.

مردم شهر هشت‌بندی میناب همانند سایر مناسبت‌های مذهبی برای تشییع پیکر این شهید حماسه ای دیگر خلق کردند تا نشان دهند که همیشه پای آرمان‌های نظام و انقلاب استوار و محکم خواهند ایستاد.

شهید ناو استوار علیرضا عسکری از شهدای نیروی دریایی ارتش بود که عصر امروز بر دوش هم‌رزمان خود در بخش توکهور و هشت‌بندی تشییع و سپس بر فراز دستان مردم انقلابی مردم این منطقه تا مسجد جامع هشت‌بندی انتقال داده شد.

آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان میناب بر پیکر این شهید نماز را از اقامه کرد.

شهید ناو استوار علیرضا عسکری در گلزار شهدای شهر هشت‌بندی با حضور گسترده مردم و هم‌رزمان وی در نیروی در ایی ارتش تدفین شد.

آیت‌الله محسن ابراهیمی ضمن تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: بعد از ظهر شهادت رئیس مذهب، امام صادق (ع)، حضور پرشور شما مردم در برنامه‌های مذهبی، سیاسی و فرهنگی زبانزد خاص و عام است.

وی با اشاره به سنت دیرین علما در بزرگداشت این ایام، افزود: مرحوم آیت‌الله رئوفی (ره) این رسم را پایه‌گذاری کرد که در زمان حیات خود در سالروز شهادت امام صادق (ع) راهپیمایی مردمی برگزار می‌شد و پس از رحلت ایشان نیز این رسم در بسیاری از شهرها ادامه یافته است.

آیت‌الله ابراهیمی با تمجید از مقام شهدا خاطرنشان کرد: شهدا نه تنها بهشت را خریدند، بلکه خود خداوند در حدیث قدسی فرموده است که عرفا و اهل اخلاق یک عمر تلاش می‌کنند به مقام « فلاح» برسند، اما شهدای ما یک‌شبه ره صد ساله را طی می‌کنند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شهدا به خدا پیوستند و جاودانه شدند. همانگونه که امام حسین (ع) و ۷۲ یارش در کربلا جاودانند، شهدای ما نیز در این دنیا و آخرت ماندگارند. یزیدها و شمرها رفتند اما حسین (ع) تا ابد زنده است.

وی گفت: شهدای جنگ رمضان که به دست آمریکای جنایتکار و اسرائیل به شهادت رسیدند، اگر به دنیا بازگردند باز هم راه شهادت را انتخاب می‌کنند؛ چرا که بالاتر از شهادت راهی برای رستگاری وجود ندارد.