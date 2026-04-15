مصطفی رضوانی تهیه کننده سریال «روشنایی شب» درباره این سریال که در ایام نوروز پخش شد و ادامه قصه به خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل پخش همزمان، تقریباً تا اواسط نوروز مشغول ضبط بودیم. آنطور که گفته شده استقبال خوب بوده و در واقع به نوعی تقاضا داریم که بتوانیم تولید را ادامه دهیم. به همین دلیل ممکن است به فصل‌های جدید و فصل بعدی هم برسیم.

وی اضافه کرد: این مجموعه، قصه‌ای ۳۰ قسمتی بود که ۱۵ قسمت آن را برای نوروز آماده کردیم تا آنتن تلویزیون خالی نباشد. ادامه این ۱۵ قسمت باید ساخته شود تا پرونده قصه بسته شود. با توجه به بازخوردهای مثبت، گویا تصمیم بر این است که ادامه قصه بیش از ۱۵ قسمت باشد.

رضوانی درباره قصه های این سریال اظهار کرد: این مجموعه برگرفته از یکی دو پرونده واقعی با موضوع نفوذ و شبکه‌سازی اسرائیل در داخل ایران است. بازیگران هنرمندی در پروژه حضور داشتند و تقریباً تعداد زیادی از بازیگرانی که جلوی دوربین رفتند، مدتی بود با تلویزیون همکاری نداشتند. برخی بازیگران را هم شاید برای اولین بار در سریال معرفی کردیم اما خوب ظاهر شدند.

وی درباره حضور رویا نونهالی و مهدی فخیم زاده که با «خواب و بیدار» خاطره‌ساز شدند، در این سریال گفت: طبیعتاً تجربه «خواب و بیدار» به دیده شدن این کار هم کمک کرد و تصمیم گرفتیم این ترکیب و همکاری را دوباره فراهم می‌کنیم. نقش راموس در سریال ما تا حدودی شاید به ناتاشای آن سریال نزدیک بود. خود خانم نونهالی هم این کاراکتر را خیلی دوست داشت و علاقه‌مند بود که بیاید این نقش را بازی کند. ما از جهت رسانه‌ای فکر کردیم که تکرار این ترکیب دو نفره می‌تواند به دیده شدن سریال کمک کند و فکر می‌کنم تا حدی جواب داد.

این تهیه کننده درباره بازخوردها نیز عنوان کرد: به نظرم کار دیده شده است. غیر از اینکه در تلوبیون آمار قابل‌قبولی وجود دارد، از طرف سازمان هم تمایل بر ادامه کار است. بعد از پخش چند قسمت، چنین بازخوردی به ما دادند که خیلی خوب بوده و تقاضا کردند فیلمنامه را ادامه بدهیم و بنویسیم تا دوباره تولید شود.

وی درباره ساخت ادامه قصه توضیح داد: ادامه کار ما بعد از یک توقف دو یا سه هفته‌ای دوباره شروع می‌شود. فیلمنامه تا حدی برای ادامه فصل دوم آماده است، اما با توجه به تصمیم گرفته‌شده، قرار است حجم فیلمنامه بیشتر شود؛ یعنی فصل دوم بیش از پانزده قسمت خواهد شد.

رضوانی در ادامه با اشاره به روزهای جنگ عنوان کرد: ما در این چهل و چند روز دستاوردهای زیادی داشته ایم. در این چهل روز، غیر از اینکه آمریکا در مورد تنگه هرمز به التماس افتاده، بالاخره بخش زیادی از توان نظامی آمریکا در منطقه را نابود کرده ایم.

وی اضافه کرد: حتی همین همبستگی که دوباره بین مردم ایجاد شده است از دیگر دستاوردها بود. ما در درجه اول باید این را متوجه باشیم که ما الان دست برتر را داریم.

این تهیه کننده در پایان با اشاره به حضور مردم در تجمعات اظهار کرد: مردم باید حضورشان را در خیابان‌ها حفظ کنند و فکر نکنند که دیگر تمام شده است.