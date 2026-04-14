پاسخگویی به ۱۶۲ هزار تماس مردمی در روزهای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر، پیرحسین کولیوند با اشاره به حجم بالای تماسها و خدمات ارائهشده اظهار داشت: «پاسخگویی به بیش از ۱۶۲ هزار تماس و ارائه بیش از ۱۳ هزار ساعت مشاوره تخصصی، نشاندهنده اثربخشی این سامانه در دسترسی سریع، آسان و عادلانه مردم به خدمات سلامتمحور است.»
وی در تبیین آثار این خدمت افزود: «سامانه ۴۰۳۰ توانسته است با ارائه مشاورههای علمی و بهموقع، نقش مؤثری در کاهش اضطراب و استرسهای فردی، پیشگیری از بروز اختلالات روانی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و اصلاح سبک زندگی ایفا کند. این مداخلات بهویژه در شرایط بحرانی و فشارهای اجتماعی، به افزایش تابآوری روانی و توان سازگاری افراد با چالشها کمک شایانی کرده است.»
کولیوند همچنین به نقش این سامانه در کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: «بخش قابل توجهی از نیازهای مشاورهای و حتی پزشکی اولیه از طریق این بستر پاسخ داده شده که ضمن صرفهجویی در زمان و هزینه مردم، به کاهش بار نظام سلامت نیز کمک کرده است.»
وی در ادامه با تأکید بر رضایتمندی مردم تصریح کرد: «بازخوردهای دریافتی نشاندهنده سطح بالای رضایتمندی تماسگیرندگان از کیفیت خدمات، نحوه پاسخگویی و دسترسپذیری این سامانه است. احساس شنیده شدن، دریافت راهنمایی تخصصی و اطمینانبخشی به افراد در شرایط اضطراب، از مهمترین عوامل این رضایتمندی بوده است.»
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان خاطرنشان کرد: «این تجربه موفق نشان میدهد که با تکیه بر ظرفیت نیروهای متخصص و داوطلب، میتوان خدمات گسترده، اثربخش و مردممحور ارائه کرد و گامهای بلندی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، ترویج فرهنگ داوطلبی و ارتقای سلامت روان جامعه برداشت.»
