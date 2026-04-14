۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

پاسخگویی به ۱۶۲ هزار تماس مردمی در روزهای جنگ رمضان

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به پاسخگویی تلفنی به ۱۶۲ هزار تماس مردمی در روزهای جنگ رمضان، ابعاد گسترده خدمات سامانه ۴۰۳۰ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند با اشاره به حجم بالای تماس‌ها و خدمات ارائه‌شده اظهار داشت: «پاسخگویی به بیش از ۱۶۲ هزار تماس و ارائه بیش از ۱۳ هزار ساعت مشاوره تخصصی، نشان‌دهنده اثربخشی این سامانه در دسترسی سریع، آسان و عادلانه مردم به خدمات سلامت‌محور است.»

وی در تبیین آثار این خدمت افزود: «سامانه ۴۰۳۰ توانسته است با ارائه مشاوره‌های علمی و به‌موقع، نقش مؤثری در کاهش اضطراب و استرس‌های فردی، پیشگیری از بروز اختلالات روانی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و اصلاح سبک زندگی ایفا کند. این مداخلات به‌ویژه در شرایط بحرانی و فشارهای اجتماعی، به افزایش تاب‌آوری روانی و توان سازگاری افراد با چالش‌ها کمک شایانی کرده است.»

کولیوند همچنین به نقش این سامانه در کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: «بخش قابل توجهی از نیازهای مشاوره‌ای و حتی پزشکی اولیه از طریق این بستر پاسخ داده شده که ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم، به کاهش بار نظام سلامت نیز کمک کرده است.»

وی در ادامه با تأکید بر رضایتمندی مردم تصریح کرد: «بازخوردهای دریافتی نشان‌دهنده سطح بالای رضایت‌مندی تماس‌گیرندگان از کیفیت خدمات، نحوه پاسخگویی و دسترس‌پذیری این سامانه است. احساس شنیده شدن، دریافت راهنمایی تخصصی و اطمینان‌بخشی به افراد در شرایط اضطراب، از مهم‌ترین عوامل این رضایت‌مندی بوده است.»

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان خاطرنشان کرد: «این تجربه موفق نشان می‌دهد که با تکیه بر ظرفیت نیروهای متخصص و داوطلب، می‌توان خدمات گسترده، اثربخش و مردم‌محور ارائه کرد و گام‌های بلندی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، ترویج فرهنگ داوطلبی و ارتقای سلامت روان جامعه برداشت.»

کد مطلب 6801054
محدثه رمضانعلی

