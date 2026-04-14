ارسال ۱۷۱ تن اقلام امدادی صلیب سرخ به هلال احمر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) اعلام کرد که نخستین محموله اقلام امدادی اضطراری خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده است. این محموله ۱۷۱ تنی، شامل ۱۴ کامیون از انبار این نهاد در اردن بوده و پنج کامیون آن دیروز تحویل داده شده است. مابقی ۹ کامیون نیز تا پایان هفته جاری تحویل خواهد شد.

این کمک‌ها که برای تأمین نیازهای نزدیک به ۲۵ هزار نفر طراحی شده، شامل پتو، ظروف حمل آب، لوازم پخت و پز، برزنت، بسته‌های بهداشتی، چراغ‌های خورشیدی، سطل و تشک است.

بر اساس این گزارش، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین ۲۰۰ دستگاه ژنراتور برق و ۱۰۰ دستگاه پمپ آب را که از بازار داخلی ایران خریداری شده، به هلال احمر اهدا کرده است.

ونسان کاسارد، رئیس نمایندگی ICRC در ایران، گفت: «امیدواریم این محموله بتواند اندکی از درد و رنج مردمی که پیامدهای ویرانگر مخاصمه را تحمل می‌کنند، کم کند.» وی افزود: این نهاد در حال آماده‌سازی ارسال کمک‌های بیشتر درمانی و حیاتی طی هفته‌های آینده است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأکید کرد که با وجود آتش‌بس کنونی، پیامدهای مخاصمه همچنان بر جوامع آسیب‌دیده سنگینی می‌کند و این نهاد آماده همکاری نزدیک با هلال احمر ایران برای کمک به نیازمندان است.