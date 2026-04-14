شهادت ۱۱۰دانشجوی دانشگاه آزاد ؛ ۲۱ واحد دانشگاهی در جنگ آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم ضمن عرض سلام و ادب به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج) و آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای، به مناسبت شهادت امام صادق (ع) ابراز تسلیت و تعزیت کرد.

رنجبر در ادامه سخنان خود با اشاره به آمار شهدای دانشجویی در کشور عنوان کرد: در تمامی دانشگاه‌ها، اعم از دانشگاه‌های دولتی و مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی، شهدای دانشجویی داشته ایم و بنابر اطلاعات موجود، در دانشگاه‌های دولتی نیز ۶۰ شهید دانشجویی ثبت شده است.

شهادت ۱۱۰ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی

رنجبر در ادامه با تشریح آمار شهدای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در این دانشگاه ، ۱۱۰ نفر از دانشجویان و ۴ نفر از اعضای هیئت علمی، شامل اساتید تمام‌وقت و حق‌التدریس بوده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، دو نفر از کارکنان خدوم و دو نفر از دانش‌آموزان مدارس سما نیز در میان شهدا قرار دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر جایگاه این شهدا تصریح کرد: این موضوع از یک سو مایه افتخار دانشگاه آزاد اسلامی است و از سوی دیگر، موجب تأثر و اندوه عمیق است؛ از این رو بار دیگر به خانواده‌های داغدار این عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

رنجبر با اشاره به برگزاری این مراسم به‌صورت حضوری و مجازی، گفت: در حال حاضر به‌صورت برخط در خدمت جمعی از مسئولان واحدها، استان‌ها و مراکز دانشگاهی در سراسر کشور و همچنین برخی از خانواده‌های معظم شهدا هستیم که این برنامه را دنبال می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به حضور برخی خانواده‌های شهدا در سازمان مرکزی اظهار کرد: در این جمع، افتخار میزبانی از خانواده محترم شهید زارعی را داریم و این مصیبت را به ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

رنجبر با آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان افزود: از خداوند متعال می‌خواهم به همه خانواده‌های داغدار صبر عنایت فرماید و یقین دارم که این صبر الهی به آنان عطا شده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: همواره در مواجهه با مصیبت‌ها، یادآوری واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و خاندان ایشان، موجب تسکین آلام می‌شود و این الگو، مسیر صبر و استقامت را برای خانواده‌های شهدا هموار می‌سازد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: روحیه فداکاری و ایثار، که در مسیر انقلاب اسلامی شکل گرفته، برگرفته از همین آموزه‌هاست و همواره مورد تأکید بوده است.

وی ادامه داد: ما همواره خود را جانفدای امام شهید و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی می دانسته ایم و می‌دانیم و این روحیه، برگرفته از اعتقادات عمیق و فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه است.اما امام شهید ما جانفدای همه ما شدند و مسیری حسینی را در پیش گرفتند.

وی توضیح داد: همان‌گونه که امام حسین (ع) برای ابدی شدن و احیای اسلام قیام کردند، حضرت آقا نیز با ماندن و حضور خود در منزل، محل کار و بیت، این انقلاب را ابدی کردند.

رنجبر تصریح کرد: این ایستادگی و حضور، موجب بیمه شدن انقلاب اسلامی شده است تا ان‌شاءالله این پرچم به دست مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) سپرده شود.

رنجبر اظهار کرد: استاد عزیز ما، آقای دکتر کولیوند و تمامی همراهان ایشان در جمعیت هلال احمر، از نخستین افرادی هستند که در حوادث مختلف حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: این عزیزان از جمله نیروهای ارزشمند جمعیت هلال احمر و همچنین سایر امدادگران از جمله آتش‌نشانان و دیگر گروه‌های امدادی هستند که در صحنه‌های حادثه حاضر شده و خدمات‌رسانی می‌کنند.

رنجبر اظهار کرد: این نیروها از شجاعت مثال‌زدنی برخوردارند و در برخی کلیپ‌هایی که مورد مشاهده قرار گرفته نیز این موضوع به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی افزود: حضور این عزیزان در صحنه‌های حادثه کار بسیار سختی است و قطعاً با خطر جانی نیز همراه است.

رنجبر تصریح کرد: همان‌گونه که رزمندگان و نیروهای توانمند نیروهای مسلح ما در میدان‌های مختلف با اعتقاد راسخ حضور پیدا می‌کنند و ممکن است هر لحظه با خطر شهادت مواجه باشند، این امدادگران نیز با چنین روحیه‌ای در صحنه خدمت حاضر می‌شوند.

وی افزود: در دیداری که با دکتر کولیوند در ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر داشتیم، این موضوع مطرح شد که ان‌شاءالله در واحدهای دانشگاه‌ آزاد اسلامی، از جمله اساتید، کارمندان و دانشجویان، به جمع داوطلبان جمعیت هلال احمر خواهند پیوست.

رنجبر ادامه داد: این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و ان‌شاءالله حتماً عملی خواهد شد. بنده نیز خودم را نخستین فرد داوطلب در این مسیر می‌دانم.

حدود ۲۱ واحد دانشگاهی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار خسارت شده‌اند

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی واحدهای دانشگاهی گفت: در دانشگاه‌های آزاد اسلامی، حدود ۲۱ واحد دانشگاهی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار خسارت شده‌اند و این خسارات در واحدهای مختلف دانشگاهی در سراسر کشور مشاهده شده است.

رنجبر در ادامه بیان کرد: به حمدالله تا این لحظه به لطف خداوند در این جنگ پیروز بوده‌ایم و خواهیم بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در ادامه سخنان خود با اشاره به عوامل مؤثر در شرایط اخیر اظهار کرد: چندین فاکتور در این زمینه نقش داشته‌اند.

وی افزود: رهبری و فرماندهی مقتدرانه، هوشمندانه و حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا و همچنین پایمردی و ایستادگی نیروهای پرتوان مسلح کشور نقش کلیدی دارد.

دکتر رنجبر ادامه داد: حضور ملت شریف و بصیر ایران در صحنه، اقتدارآفرین بوده و این روند، نوعی مانور عظیم و هوشمندانه محسوب می‌شود که ملت دلاور و با غیرت ایران هر شب در میادین و خیابان‌ها آن را به نمایش می‌گذارند.

وی تصریح کرد: این همان «اتحاد مقدس» است که امام شهید پس از جنگ ۱۲ روزه بر آن تأکید داشتند و امروز نیز شاهد تحقق و تداوم آن هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: همان‌گونه که اشاره شد، امام شهید فرموده بودند در صورت بروز هر اتفاقی برای نظام، مردم واکنش نشان خواهند داد و مبعوث می شوند و این امر امروز محقق شده و مردم به میدان آمده‌اند.

دکتر رنجبر، اظهار کرد: این بحث بعثت که به‌طور خاص مربوط به پیامبران است، امروز به لطف خداوند در ملت ما نیز جلوه‌گر شده است؛ به این معنا که مردم با انگیزه و مسئولیت‌پذیری، بدون اجبار و فشار، در صحنه حاضر می‌شوند.

رنجبر گفت: مردم عزیز تا دو، سه بامداد در خیابان‌ها حضور دارند و سپس صبح روز بعد در محل کار خود حاضر می‌شوند و این نشان‌دهنده روحیه خستگی‌ناپذیر آنان است.

وی ادامه داد: این مسئله در تاریخ ملت‌ها کم‌سابقه و بلکه بی‌سابقه است و نمونه‌ای از همراهی و ایثار اجتماعی به شمار می‌رود.

وی در ادامه با قدردانی از مسئولان کشور بیان کرد: باید از مدیریت رئیس‌جمهور محترم، معاون اول و مجموعه سیاست‌گذاری دولت تشکر کنیم که مدیریت مناسبی را در این شرایط اعمال کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیازهای اساسی مردم تأمین شده و هیچ مشکل جدی در این زمینه احساس نمی‌شود.

وی افزود: از این روند مدبرانه و تلاش‌های شبانه‌روزی قدردانی می‌کنیم و از همه دست‌اندرکاران این اقدامات تشکر داریم که این شرایط به‌خوبی مدیریت شده است.

رنجبر در ادامه بیان کرد: در حوزه دانشگاه نیز باید اشاره کنم که وضعیت دانشگاه‌ها، به‌طور کلی و به‌ویژه واحدهای دانشگاه‌ آزاد اسلامی، باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود پس از دوران جنگ و در مرحله پساجنگ، چگونه باید عمل کرد و چه برنامه‌ریزی‌هایی باید صورت گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد: این جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه جنگ رمضان که با شهادت امام شهید همراه شد، رنگ و بوی متفاوتی پیدا کرد و این خون ریخته شده پر حرمت و با عظمت، ضامن بقا و توسعه نظام جمهوری اسلامی شد.

وی عنوان کرد: این رخداد یک نقطه عطف محسوب می‌شود و نه‌تنها برای نظام جمهوری اسلامی، بلکه برای دانشگاه‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

رنجبر تشریح کرد: دانشگاه‌ها، به‌عنوان بخشی از مسئولیت خود، قطعاً باید نسبت به قبل از جنگ متفاوت عمل کنند و لازم است در دانشگاه‌ها پس از جنگ، رویکردها و مباحث جدیدی مطرح و دنبال شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: تمام توفیقاتی که نیروهای پرتوان مسلح کشور به دست آورده‌اند، قطعاً حاصل تلاش‌ها و نقش قابل توجه و شایان دانشگاه‌ها نیز بوده است.

دانشگاه‌ها پس از جنگ باید به سمت کاربردی‌تر شدن علوم و گسترش تولیدات علمی حرکت کنند

وی افزود: با این حال، پس از جنگ، نقش دانشگاه‌ها باید بیش از گذشته و به‌صورت کلیدی‌تر و پر توان‌تر مورد توجه قرار گیرد. دانشگاه‌ها در فضای پس از جنگ باید دچار تغییر و تحول اساسی شوند و به نوعی پوست‌اندازی کنند.

وی ادامه داد: منظور از این تحول، حرکت به سمت کاربردی‌تر شدن علوم و گسترش تولیدات علمی در حوزه‌های مختلف است.

دکتر رنجبر گفت: یکی از توفیقات واقعی دانشگاه‌های کشور تولید علم است که در قالب ثبت و انتشار مقالات در مجلات علمی تحقق پیدا می‌کند و این موضوع اقدامی بسیار خوب و ارزشمند است.

وی اضافه کرد: با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این علوم و دانشی که تولید، ثبت و منتشر می‌شود، به‌طور مثمر ثمر به سمت کاربردی شدن و تبدیل به محصول حرکت می‌کند یا خیر.

رنجبر تصریح کرد: در حال حاضر، این روند به‌صورت کامل محقق نشده و لازم است برای تبدیل علم به محصول و کاربردی‌سازی آن برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: از سال ۱۳۸۴ که امام شهید ما بر ضرورت احیای مرجعیت علمی در ایران اسلامی تأکید کردند، این موضوع به‌عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا، حضرت آقا دو مأموریت اصلی برای دانشگاه‌ها در حوزه مرجعیت علمی تعیین کرده‌ بودند، نخست، حرکت در لبه دانش و دستیابی به پیشرفت‌های علمی نوین و سرآمد شدن و دوم، کاربردی‌سازی این علوم به‌گونه‌ای که آثار و نتایج آن در امنیت و زندگی مردم قابل مشاهده باشد

رنجبر بیان کرد: این علوم باید هم در ارتقای رفاهی زندگی مردم قابل مشاهده باشد و هم در ارتقای توانمندی‌های زیرساختی، صنعتی و دفاعی کشور نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: در بسیاری از حوزه‌های علمی از جمله علوم پایه، مهندسی و پزشکی، تولیدات علمی که در لبه دانش انجام می‌شود باید به سمت تولید نظریه حرکت کند.

رنجبر تصریح کرد: در بخش کاربردی نیز لازم است محصولات اقتدارآفرین در دانشگاه‌ها تولید شده و به حوزه‌های دفاعی، زیرساختی و رفاهی کشور کمک نماید.

وی اظهار کرد: در جریان این حمله مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی و آثار تاریخی و زیر ساخت ها مورد آسیب قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور آمریکا با اظهاراتی در مجامع بین‌المللی اعلام کرده که هدف آن‌ها از بین بردن تمدن است.

رنجبر ادامه داد: این اظهارات حتی در روز عید پاک نیز مطرح شده است؛ روزی که به نام حضرت عیسی مسیح (ع) و پیام صلح، دوستی، رحمت و شفقت شناخته می‌شود.

وی بیان کرد: در چنین مناسبت‌هایی، بیان چنین سخنانی از سوی یک مقام سیاسی جای تأمل دارد و این موضوع نشان‌دهنده ماهیت این رژیم های استکباری است.

باید آموزش مقاوم در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص فعالیت های آتی و پساجنگ در دانشگاه ها، گفت: برنامه ریزی های مفصلی در این زمینه داریم و دانشگاه های پساجنگ باید به گونه ای مدیریت شوند که تمامی الزامات یک ابرقدرت چهارم جهانی را برآورده کنند.

دکتر رنجبر، تاکید کرد: در دوره پس از جنگ، لازم است همه بخش‌ها از جمله نظام آموزشی و دانشگاهی مورد بازنگری قرار گیرند و بر همین اساس طراحی و برنامه ریزی الگوی آموزش مقاوم در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: الگوها باید متفاوت شوند و دانشگاه‌ها باید نیازهای فناورانه و نوآورانه حوزه های مختلف زیرساختی، رفاهی و دفاعی کشور را به‌درستی درک و شناسایی کنند. همچنین در حوزه دیپلماسی، باید دیپلماسی علمی فعال از برنامه های کاری دانشگاه باشد.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی نیز باید در جهت ترویج گفتمان‌های علمی، فناوری و مؤلفه‌های قدرت مختلف و نوینی مثل میدان و خیابان باز طراحی شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه بیان کرد: حفظ انسجام و همبستگی ملی و اتحاد مقدس مردم پس از جنگ بسیار اهمیت دارد و نباید این انسجام از بین برود.

وی ادامه داد: تقویت شبکه‌های رسانه‌ای مقوم نظام از جمله وظایف مهم دانشگاه‌هاست و این شبکه‌ها باید فعال باشند.

دکتر رنجبر توضیح داد: دانشگاه‌ها باید در طراحی رسانه ای و تقویت رسانه های خنثی کننده شبکه های رسانه ای ضدایران و منافع ملی ایران مشارکت کنند.

وی بیان کرد: با ذکر این چند مثال مختصر ، در برنامه ریزی های پساجنگ، دانشگاه ها باید در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی مأموریت‌محور عمل کنند و برای تمامی دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی مأموریت‌های مشخص و ویژه تعریف شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اینکه بزرگ‌ترین شبکه علمی و اجتماعی حضوری در منطقه محسوب می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین ساختارهای دانشگاهی در جهان است، ظرفیت‌های ویژه‌ای در اختیار دارد.

وی افزود: این دانشگاه در سطح جهان، سومین دانشگاه حضوری بزرگ به شمار می‌رود و در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام نیز بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری محسوب می‌شود.

دکتر رنجبر تصریح کرد: بر این اساس، دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند مسیر عقلانیت، ارتقای کیفیت علمی و تحقق رفاه و اقتدار را دنبال کند و در چارچوب این مسئولیت تمدنی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: مسئولیت تمدنی دانشگاه آزاد اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: این دانشگاه یک شبکه زنده فیزیکی - اجتماعی گسترده است که با خانواده‌ها، صنعت، شهرها و مسائل واقعی جامعه ارتباطی درهم‌تنیده و پیوسته دارد.

رنجبر تصریح کرد: این ویژگی، خصوصیت خاصی برای دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد کرده است.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه کاملاً مردمی و اجتماعی است و صرفاً محل آموزش نیست.

وی افزود: این دانشگاه جزئی از بافت اجتماعی ایران محسوب می‌شود و نقش آن فراتر از آموزش صرف است.

رنجبر بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت آن را دارد که به یک قدرت علمی منطقه‌ای تبدیل شود و این موضوع باید از اهداف اصلی دوره پس از جنگ باشد.

وی ادامه داد: این دانشگاه می‌تواند یکی از زنجیره‌های تکمیل‌کننده نظام اقتدار جمهوری اسلامی ایران باشد و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان، نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: با اتکا به این ظرفیت‌ها، می‌توان با قدرت، اقتدار و توان بیشتر در مسیر پیشرفت کشور و تحقق اهداف علمی و اجتماعی گام برداشت.

رنجبر گفت: به تبع این شرایط، دانشگاه باید به سمت سیستم‌سازی حرکت کند و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: ما نیز در دانشگاه آزاد اسلامی، در حد وظیفه و سهم خود، ان‌شاءالله این مسیر را دنبال خواهیم کرد.

رنجبر با اشاره به برگزاری مواکب دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ۱۶ موکب مستقر در میادین و خیابان های شهر تهران توسط دانشگاه آزاد اسلامی برقرار شده و در حال خدمت رسانی هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: علاوه بر خدمت‌رسانی علمی، مراکز درمانی و بیمارستان‌های دانشگاهی به‌صورت فعال در حال ارائه خدمات هستند و حادثه‌دیدگان و مجروحان به‌صورت رایگان در این مراکز تحت درمان قرار می‌گیرند.

وی افزود: همچنین اساتید مشاور و روانشناسان دانشگاه در حال ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان هستند.

رنجبر تصریح کرد: در تمامی استان‌ها و واحدها ی دانشگاهی، اقدامات حمایتی و خدماتی از جمله برپایی موکب‌ها و برنامه‌های مشابه در حال انجام است.

وی افزود: دانشجویان ما بسیار فعال هستند و بسیج دانشجویی با دلاوری و نشاط قابل توجهی در حال انجام فعالیت‌های جهادی است.

رنجبر تاکید کرد: بسیج دانشجویی در استان تهران و سایر استان‌ها به‌صورت فعال در حال انجام وظایف خود هستند.

وی افزود: تمامی تشکل‌های دانشجویی و استادی نیز در موضع‌گیری‌های بین‌المللی و صدور بیانیه‌های مختلف فعال بوده‌اند و در این زمینه اقدامات متعددی انجام داده‌اند.

رنجبر با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در این مقطع کاملاً در میدان حضور داشته و فعالیت‌های آن صرفاً محدود به فضای اداری نبوده است، خاطرنشان کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی امور به شکل مطلوب و نرمال در حال پیشبرد است و روند کارها به‌خوبی در حال انجام است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: به همه عزیزان خدا قوت عرض می‌کنم و امیدوارم همه اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده، ذخیره‌ای برای آخرت باشد