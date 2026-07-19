آغاز برداشت خرمای زودرس در دلگان؛ تولید بیش از ۵۰ هزار تن خرما

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر نارویی از آغاز برداشت خرمای زودرس در نخلستانهای این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، مدیریت مطلوب باغات و تلاش نخلداران، پیشبینی میشود امسال بیش از ۵۰ هزار تن خرما در دلگان تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان بیان کرد: همزمان با آغاز فصل برداشت خرما، عملیات برداشت ارقام زودرس این محصول در نخلستانهای شهرستان دلگان آغاز شده است؛ دلگان به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید خرما در سیستان و بلوچستان، هر سال سهم قابل توجهی در تولید این محصول راهبردی دارد.
نارویی، اظهار داشت: ۱۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به نخیلات اختصاص دارد که برداشت خرما از بیش از هشت هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان بارور از اواخر خردادماه آغاز شده است.
وی ادامه داد: نخلداران دلگان در حال برداشت ارقام مرغوبی از جمله آشوبه، آلی مهتری، کوتومی، برنی، شکری، آبدندان و ربی سرچاهی به صورت تازهخوری هستند که به دلیل کیفیت مطلوب، طعم مناسب و بازارپسندی، از جایگاه ویژهای در بازار مصرف برخوردارند.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان بیان کرد: با توجه به بارندگیهای سال گذشته، شرایط مناسب اقلیمی، مدیریت صحیح باغات و تلاش بهرهبرداران، پیشبینی میشود میزان تولید خرما در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد و محصولی با کیفیت مناسب راهی بازارهای داخلی و خارجی شود.
نارویی با تأکید بر اهمیت خرما در اقتصاد منطقه گفت: خرما از مهمترین محصولات باغی دلگان است که افزون بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، نقش مؤثری در اشتغال، درآمدزایی خانوارهای روستایی و توسعه صادرات غیرنفتی دارد.
وی بیان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دلگان با ارائه خدمات فنی و آموزشی و حمایت از بهرهبرداران، در تلاش است زمینه افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصول و توسعه بازارهای فروش را فراهم کند.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان همچنین به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه نگهداری محصولات کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: هماکنون پنج واحد سردخانه صنعتی فعال در دلگان وجود دارد که نقش مهمی در نگهداری محصولات، کاهش ضایعات و تنظیم بازار ایفا میکنند.
نارویی تصریح کرد: ۱۱ متقاضی نیز برای احداث سردخانه جدید در شهرستان وجود دارد که در صورت تأمین اعتبار، حمایتهای لازم و صدور مجوزهای مربوط، زمینه احداث و بهرهبرداری از این واحدها فراهم خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهاندازی سردخانههای جدید علاوه بر افزایش ظرفیت نگهداری محصولات، موجب کاهش ضایعات پس از برداشت، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، افزایش درآمد بهرهبرداران و تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی شهرستان خواهد شد.
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