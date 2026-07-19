تصادف کامیون و پراید در اتوبان کاشان–قم یک فوتی داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی سواری پراید در اتوبان کاشان–قم، آقای ۲۱ ساله بر اثر شدت جراحات وارده سرصحنه فوت شده بود.

وی ابراز کرد: پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس از پایگاه امیرکبیر به محل اعزام شدند و پس از ارزیابی صحنه، فوت این جوان ۲۱ ساله را به دلیل شدت جراحات تأیید کردند. همچنین یک مصدوم دیگر این حادثه تحت معاینه و اقدامات درمانی اولیه قرار گرفت.

رئیس اورژانس کاشان تصریح داد: این مصدوم با وجود توصیه‌های کارشناسان اورژانس، از انتقال به مرکز درمانی خودداری کرد و رضایت‌نامه عدم انتقال را امضا نمود.

وی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله ایمن و توجه به شرایط مسیر، از وقوع حوادث ناگوار رانندگی پیشگیری کنند.