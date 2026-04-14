به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پیرحسین کولیوند در پیامی‌با گرامیداشت روز منابع انسانی، این روز را متعلق به «بزرگ‌ترین سرمایه هلال احمر» توصیف کرد و گفت: سرمایه‌ای زنده، مؤمن و الهام‌بخش که در قالب انسان‌هایی فداکار و مسئولیت‌پذیر، پرچم خدمت به مردم را برافراشته نگاه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه منابع انسانی در هلال‌احمر صرفاً یک رکن سازمانی نیست، افزود: این سرمایه ارزشمند، تجلی ایثار، نماد انسان‌دوستی و نشان‌دهنده حضور بی‌وقفه در سخت‌ترین لحظات است؛ امدادگرانی که در دل حوادث، از میان آتش و آوار، بی‌هراس ایستاده و زندگی را به هم‌وطنان بازگردانده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی امدادگران در مقاطع حساس، تصریح کرد: این نیروهای متعهد در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، با رشادت و ازخودگذشتگی، حماسه‌هایی ماندگار آفریده و نشان داده‌اند خدمت به انسان مرزی نمی‌شناسد.

کولیوند با تأکید بر اینکه اقتدار و اعتبار هلال احمر مرهون مجاهدت‌های این سرمایه انسانی است، اظهار داشت: کارکنان، امدادگران و داوطلبان این مجموعه، بی‌ادعا اما مؤثر، تاریخ خدمت‌رسانی کشور را رقم زده‌اند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های تمامی اعضای این نهاد، برای آنان از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامت و توفیق روزافزون مسئلت کرد و افزود: با اتکا به این سرمایه بی‌بدیل، مسیر عزت، همبستگی و خدمت‌رسانی مقتدرانه با قدرت ادامه خواهد یافت.