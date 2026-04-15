  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۴۰

انفجار در منطقه ۱۰ تهران با بسته انفجاری دست‌ساز بدون تلفات جانی

طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انفجار در منطقه ۱۰ تهران با بسته انفجاری دست ساز، خسارت جزئی به جا گذاشت اما با تلفات جانی همراه نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو بسته انفجاری دست ساز حاوی تجهیزات الکترونیکی و با عملکرد ریموتی ساعاتی پیش در خیابان امام خمینی(ره)، حوالی جیحون، منفجر شد و سه نفر بصورت سطحی زخمی شدند.

یک منبع آگاه امنیتی گفت: ️این انفجار در نزدیکی ایست و بازرسی بسیج رخ داد و با وجود ماهیت خطرناک بسته‌ها، به دلیل انفجار ناقص هر دو بسته، خسارات ایجاد شده به صورت سطحی بوده است.

️در این حادثه، یک نفر از بسیجیان و دو نفر از شهروندان به صورت سطحی آسیب دیده‌اند و خسارات محدودی نیز به سه منزل مسکونی و چند خودرو وارد شده است. ️

محمد بالیده، فرمانده سپاه منطقه ۱۰ تهران در منطقه در یک پیام ویدیویی اعلام کرد این «انفجار جزئی» توسط «عناصر خائن و غیرمیهن‌دوست» رخ داده است.

او تاکید کرد که وضعیت عادی و «تحت کنترل» است.

کد مطلب 6801285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      وطن فروشهای داخلی ول نمی کنند که ! جنگ داخلی می خوان راه بندازند! لعنت بهشون !
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      لعنتی ها ،این خائنین که میخان آرامش و امنیت جامعه به خطر بندازن باید به سرعت قبل از اقدام شناسایی دستگیر بشن وبه اشد مجازات برسن نه مماشات
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اشد مجازات ،لعنت هزاران لعنت بر اون وطن فروش هایی ک میخان آرامش و امنیت مردم رو بهم بزنن ، مردم دیگه چیکار کنن از دست اذیتهای این وحشی ها.
    • محسن IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اعتراض به صدا و سیما چرا این کارهای سلطنت طلبان را در اول اخبار پخش نمیکنند؟بعدش هم نظر مردم را بپرسید تا این افکار در نطفه خفه و بی آبرو شوند.وقتی این خبرها را را برای مردم نمیگویید فکر میکنند چند سلطنت طلب فقط توییت زدن.باید اینها را مثل جریان رجوی منافق بی آبرو کرد.
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      مزدوران آمریکا و اسرائیل عامل اصلی انفجار در منطقه ۱۰ تهران هستند
    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      مزدوران آمریکا، اسرائیل، شبکه تروریستی اینترنشنال و شاهزاده رضا پهلوی عامل اصلی انفجار در منطقه ۱۰ تهران هستند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها