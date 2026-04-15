به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو بسته انفجاری دست ساز حاوی تجهیزات الکترونیکی و با عملکرد ریموتی ساعاتی پیش در خیابان امام خمینی(ره)، حوالی جیحون، منفجر شد و سه نفر بصورت سطحی زخمی شدند.

یک منبع آگاه امنیتی گفت: ️این انفجار در نزدیکی ایست و بازرسی بسیج رخ داد و با وجود ماهیت خطرناک بسته‌ها، به دلیل انفجار ناقص هر دو بسته، خسارات ایجاد شده به صورت سطحی بوده است.

️در این حادثه، یک نفر از بسیجیان و دو نفر از شهروندان به صورت سطحی آسیب دیده‌اند و خسارات محدودی نیز به سه منزل مسکونی و چند خودرو وارد شده است. ️

محمد بالیده، فرمانده سپاه منطقه ۱۰ تهران در منطقه در یک پیام ویدیویی اعلام کرد این «انفجار جزئی» توسط «عناصر خائن و غیرمیهن‌دوست» رخ داده است.

او تاکید کرد که وضعیت عادی و «تحت کنترل» است.