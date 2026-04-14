۱۲۰۰ طرح نیمه تمام در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان‌های باشت و گچساران با تأکید بر فصلی برگزار شدن این چنین جلساتی گفت: پروژه‌هایی در این جلسات مورد بررسی قرار گیرد که سریعتر منجر به نتیجه می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیران ملزم به سرانجام رسیدن پروژه‌ها در زمان‌بندی مشخص شده هستند، از معاون عمرانی استانداری خواست مصوبات این جلسه را حداکثر تا فردا چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه مکانیزم مشخصی برای پیگیری پروژه‌های افتتاحی در این دو شهرستان تشکیل و مدیران هم پاسخگو باشند، بیان کرد: تامین منابع برخی از این پروژه‌ها چه آنهایی که اعتبار آنها از محل استانی بوده و چه پروژه‌های دارای اعتبارات ملی و اعتبارات از محل آلایندگی به سختی انجام گرفته است لذا دستگاه‌ها تلاش کنند بهترین عملکرد را داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم در این مدت بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد، قیر رایگان و ماشین آلات در اختیار شهرداری استان قرار داده که بی سابقه بوده است، ادامه داد: تأکیدم به مدیران این است که از فرصت خدمت به این مردم صبور، پای کار و مقاوم به بهترین نحو استفاده کنند.

رحمانی با بیان اینکه منابع اعتبارات استانی ۱۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: امیدواریم ۱۰۰ درصد این مبلغ را تخصیص بگیریم، ضمن اینکه اولویت ما پروژه‌های نیمه تمام است و تأکید می‌کنم از تعریف پروژه جدید اجتناب شود.

وی خطاب به فرمانداران باشت و گچساران که در جلسه حاضر بودند، سایر فرمانداران استان با بیان اینکه در چارجوب سیاست‌های تعریف شده تصمیم گرفته است، گفت: در تخصیص منابع، پروژه‌های مهم شهرستان که گره از مشکلات باز می‌کند و در توسعه نقش مهمتری دارد مدنظر باشد و براساس فشارهای محلی و منطقه‌ای از تعریف پروژه جدید خودداری شود و اگر پروژه‌ای استثنا بود باید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأیید شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استان ۱۲۰۰ پروژه نیمه‌تمام دارد و به همین میزان پروژه مستمر داریم، تاکید کرد: اضافه کردن پروژه تازه به ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه نیمه تمام ظلم و قابل قبول نیست.

وی در ادامه به اهمیت جذب اوراق مرابحه اسلامی در به نتیجه رسیدن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تأکید کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی و حوادثی که سال گذشته بوده تنها ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه اسلامی جذب شد و امیدواریم از ابتدای امسال نسبت به جذب اوراق مرابحه اسلامی اقدام شود.

رحمانی بیان کرد: جذب اعتبارات ملی، اعتبارا نفت، آلایندگی و سفر رئیس‌ جمهور مورد تأکید است و گزارشات آن در شورای برنامه‌ریزی ریزی ارائه شود، ضمن اینکه حوزه اقتصادی و عمرانی جلسات ماهیانه پایش سفر رئیس‌جمهور برای جذب اعتبارات را برگزار کنند.