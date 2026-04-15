جمیل ظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت این سازمان در حفظ جان و مال شهروندان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۱۱۵ مورد عملیات و خدمات به شهروندان ارائه شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۳۱۵ مورد مربوط به عملیات‌های اطفای حریق و ۸۰۰ مورد مربوط به مأموریت‌های امداد و نجات و همچنین خدمات کارشناسی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قروه، در ادامه به نقش آفرینی نیروهای آتش‌نشانی در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در جریان حوادث ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، همکاران ما بلافاصله پس از شنیدن صدای اصابت، حتی پیش از دریافت تماس با سامانه، از ایستگاه‌های مستقر در سطح شهر به محل حادثه اعزام شده و به عنوان نخستین نیروهای امدادی خدمات‌رسانی کرده‌اند.

وی تأکید کرد: نیروهای آتش‌نشانی قروه در تمام ایام جنگ و تعطیلات تاکنون در حالت آماده‌باش کامل بوده‌اند و هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات عملیاتی، کارشناسی و اداری ایجاد نشده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی قروه خاطرنشان کرد: این خدمات با ایثار و از خودگذشتگی نیروها و با هدف تأمین امنیت و آرامش شهروندان ارائه شده است.