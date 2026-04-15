۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۴۹

موضع سازمان ملل درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا

دبیرکل سازمان ملل خواهان از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داد، قوانین بین المللی به ویژه در خاورمیانه زیر پا گذاشته می شود و این روند بی ثباتی و بی اعتمادی را تشدید می کند.

وی در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: ما خواهان خویشتن داری و در پیش گرفتن راهکارهای سیاسی به جای تشدید تنش ها هستیم. باید به قوانین بین المللی و حرکت آزاد کشتی ها در تنگه هرمز احترام گذاشته شود.

گوترش همچنین خواهان از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران شد و گفت که اطلاعات نشان می دهد احتمال از سرگیری این مذاکرات بالا است. وی بر ضرورت محافظت از آتش بس نیز تاکید کرد.

گوترش تصریح کرد، بحران های منطقه راهکار نظامی ندارد و باید روند سیاسی را در پیش گرفت.

وی اشاره ای به جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و زیر ساخت های ایران نکرد.

    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      باید در مقابل آمریکا ایستاد و پاسخ کوبنده داد تا گستاخ نشود غیر از این راهی نیست و سازمان ملل و نهاد های بین المللی بازیچه و ساخته خود غربی ها برای حفظ منافع شان است هر کس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به اروپا اعتماد کرد، ضربه خورد.
    • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      هدف واقعی آمریکا در مذاکره و توافق مشخص نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبود است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه است.
      • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        سئوال اینجاست که پس توافق ایران با آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و... در سال 1394 بابت چه بوده است. و ما دیگر توافق جدیدی نمی‌خواهیم آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق؛ ترامپ جنایت کار از سال 1397 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق
      • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        جنگ آمریکا و تل‌آویو علیه ایران اشتباه و غیرقانونی است آمریکا جنایتکار در سال 1397 با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است. آمریکا جنایتکار در سال 1397 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است. پس آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق و... متهم است، نه مدعی
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      سئوال اینجاست که پس توافق ایران با آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و... در سال 1394 بابت چه بوده است. و ما دیگر توافق جدیدی نمی‌خواهیم آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق؛ ترامپ جنایت کار از سال 1397 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق
    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      اگر دادگاه لاهه حقیقی واقعی بود باید دستور بازداشت ترامپ ملعون و نتانیابوی یاغی را بعنوان جنایتکاران جنگی صادر کرده محاکمه و اعدامشان میکرد ولی این دادگاه صوری و ابزار دست همین قدرتهای شیطانی مثل امریکا و اسرائیل هست ضعیف کشند نه قاتل کش. حامی منافع قدرتهای بزرگند وگرنه این همه جنایت قتل غارت ظلم فساد تجاوز دزدی اشغالگری در دنیا نمیشد! مرگ بر امریکا اسرائیل حکام سعودی بحرین قطر کویت امارات ترکیه آذربایجان اردن سوریه لبنان مصر و همه کودتاگران اشغالگران غاصبان دزدان طاغوتیان شیاطین زمان.
    • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ریشه تمامی مشکلات، تجاوز بی‌دلیل آمریکا و رژیم صهیونیستی است
    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      و این در حالی است که رافائل گروسی بی ادب مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟ ترامپ جنایتکار در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      من از ایران می‌خواهم که دیگر درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری نکند. عراقچی دیگر حق ندارد با گروسی خیانتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      عملکرد و رفتار دوگانه گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکل توافق هسته ای و برجام بوده است.
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      که فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل باید تعطیل شود. گروسی هم ثابت کرد و نشان داد که نماینده آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است. ایران هم نباید با گروسی همکاری کند.
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی بودن و هنوز هم هستند.
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      امکان پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد ایران باید مذاکرات اسلام آباد پاکستان را لغو و تعطیل کند
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک مردم ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است.
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      مذاکره ایران با آمریکا در اسلام آباد پاکستان بی احترامی و خیانت به خون شهیدان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بوده است.
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      اسرائیل با داشتن بمب اتم و سلاح های کشتار جمعی گسترده مانند بمب خوشه ای و فسفری باید خلع سلاح بشه. مسئولین چرا این رو در جهان مطالبه نمیکنند؟؟؟
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      از این سازمان ملل وگوترش بی بخارتر ندیدم در برابر اینهمه جنایت جنگی اسراییل وآمریکا و سران شون.البته شاید اینم هم طرف آمریکا اسراییل باشه شکی نیست برای همین داره راحت برخورد میکنه باهاشون
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      فقط تنگه ی هرمز دیده.اینهمه جنایت جنگی آمریکا اسراییل تو همه جای این منطقه کشتار بیرحمانه زنان کودکان نوزادان ،که همشونم به قصد وکینه میکشه ،زیر پا گذاشتن تمام قوانین جنگ اینا هیچ نیست دیگه!!اینا همه یه قماشن

