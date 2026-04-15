موضع سازمان ملل درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داد، قوانین بین المللی به ویژه در خاورمیانه زیر پا گذاشته می شود و این روند بی ثباتی و بی اعتمادی را تشدید می کند.

وی در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: ما خواهان خویشتن داری و در پیش گرفتن راهکارهای سیاسی به جای تشدید تنش ها هستیم. باید به قوانین بین المللی و حرکت آزاد کشتی ها در تنگه هرمز احترام گذاشته شود.

گوترش همچنین خواهان از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران شد و گفت که اطلاعات نشان می دهد احتمال از سرگیری این مذاکرات بالا است. وی بر ضرورت محافظت از آتش بس نیز تاکید کرد.

گوترش تصریح کرد، بحران های منطقه راهکار نظامی ندارد و باید روند سیاسی را در پیش گرفت.

وی اشاره ای به جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و زیر ساخت های ایران نکرد.