  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۲

مخالفت جنبش امل لبنان با هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی

رئیس هیأت اجرایی جنبش أمل لبنان بر مخالفت این جنبش با هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مصطفی الفوعانی» رئیس هیأت اجرایی جنبش امل لبنان اعلام کرد: ما همچنان بر مخالفت با هرگونه مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی تاکید داریم.

جنبش امل نیز در بیانیه ای اعلام کرد: توقف تجاوز و بازگشت به اجرای کامل مفاد آتش‌بس میان لبنان و رژیم اسرائیل، چارچوب عملی و اجرایی هرگونه مذاکرات خواهد بود.

مذاکرات مستقیم بین نمایندگان دولت لبنان و مقامات رژیم صهیونیستی سه شنبه شب در واشنگتن برگزار شد.

رژیم اسرائیل، لبنان و آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طرفین برای آغاز یک روند مذاکره مستقیم به تفاهم رسیده‌اند.

این مذاکرات در حالی برگزار شد که شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله روز دوشنبه هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی را رد کرد و آن را بیهوده دانست.

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین تاکید کرد که هدف از این مذاکرات خلع سلاح حزب‌الله است.

کد مطلب 6801226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها