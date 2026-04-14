مخالفت جنبش امل لبنان با هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، «مصطفی الفوعانی» رئیس هیأت اجرایی جنبش امل لبنان اعلام کرد: ما همچنان بر مخالفت با هرگونه مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی تاکید داریم.

جنبش امل نیز در بیانیه ای اعلام کرد: توقف تجاوز و بازگشت به اجرای کامل مفاد آتش‌بس میان لبنان و رژیم اسرائیل، چارچوب عملی و اجرایی هرگونه مذاکرات خواهد بود.

مذاکرات مستقیم بین نمایندگان دولت لبنان و مقامات رژیم صهیونیستی سه شنبه شب در واشنگتن برگزار شد.

رژیم اسرائیل، لبنان و آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طرفین برای آغاز یک روند مذاکره مستقیم به تفاهم رسیده‌اند.

این مذاکرات در حالی برگزار شد که شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله روز دوشنبه هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی را رد کرد و آن را بیهوده دانست.

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین تاکید کرد که هدف از این مذاکرات خلع سلاح حزب‌الله است.