۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۵۸

اسپانیا: جنگ آمریکا و تل‌آویو علیه ایران اشتباه و غیرقانونی است

نخست وزیر اسپانیا از جنگ افروزی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در کنفرانس خبری خود بعد از دیدار با رئیس جمهور چین در پکن گفت، قوانین بین المللی امروزه به صورت اساسی از سوی یک طرف یعنی رژیم صهیونیستی نقض می شود.

وی اضافه کرد، اسپانیا از لحظه نخست اعلام کرد که جنگی که به صورت یک جانبه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شده یک اشتباه و اقدام غیر قانونی به شمار می رود.

سانچز تصریح کرد، جهان در سایه شک و تردید علنی نسبت به نظام بین الملل به بازگشت به مبانی اساسی قانونی نیاز دارد. آینده و شکوفایی جز با احترام به این قواعد محقق نمی شوند.

وی گفت، اسپانیا در قبال دفاع از قوانین بین المللی به صورت آشکار و قاطع موضع گیری می کند.

    • IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار باید تغییر رفتار دهد، نه ایران؛ آمریکا جنایتکار به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورمان تجاوز و حمله کردند و رهبر انقلاب و نظامیان ارتش و سپاه را ترور کردند و هم مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بمباران و قتل عام کردند. نیروی دریایی، نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا و هم نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شوند.

