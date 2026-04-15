به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در کنفرانس خبری خود بعد از دیدار با رئیس جمهور چین در پکن گفت، قوانین بین المللی امروزه به صورت اساسی از سوی یک طرف یعنی رژیم صهیونیستی نقض می شود.

وی اضافه کرد، اسپانیا از لحظه نخست اعلام کرد که جنگی که به صورت یک جانبه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شده یک اشتباه و اقدام غیر قانونی به شمار می رود.

سانچز تصریح کرد، جهان در سایه شک و تردید علنی نسبت به نظام بین الملل به بازگشت به مبانی اساسی قانونی نیاز دارد. آینده و شکوفایی جز با احترام به این قواعد محقق نمی شوند.

وی گفت، اسپانیا در قبال دفاع از قوانین بین المللی به صورت آشکار و قاطع موضع گیری می کند.