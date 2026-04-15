۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۳

درخواست ترامپ از تیم خود: راه خروج از مناقشه با ایران را نشان بدهید!

درخواست ترامپ از تیم خود: راه خروج از مناقشه با ایران را نشان بدهید!

سی‌ان‌ان اعلام کرد که جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در حال آماده شدن برای رهبری دور دوم مذاکرات احتمالی با مقامات ایرانی است تا راه خروج از مناقشه با ایران را به ترامپ نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، انتظار می‌رود هرگونه دور مذاکرات آتی شامل استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا، به همراه جرد کوشنر باشد که از قبل از شروع جنگ در تماس‌های دیپلماتیک بوده‌اند.

برخی منابع به شبکه سی ان ان گفتند که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تیم سه نفره خود را موظف به یافتن راهی دیپلماتیک برای خروج از مناقشه با ایران کرده است.

ونس، ویتکوف و کوشنر در روزهای اخیر و پس از یک جلسه مذاکره طولانی ۲۱ ساعته در اسلام آباد، به ارتباط با طرف ایرانی و میانجیگران ادامه داده‌اند.

در حالی که جزئیات دور دوم مذاکرات هنوز مشخص نیست، گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن در حال مذاکره داخلی برای ترتیبات یک نشست جدید است، اگرچه هنوز هیچ تایید رسمی در مورد زمان یا حتی وقوع آن ارائه نشده است.

یک مقام آمریکایی توضیح داد که «مذاکرات آینده در دست بررسی است، اما هنوز تاریخی تعیین نشده است.»

این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که ارزیابی‌های آمریکا نشان می‌دهد احتمال یک اقدام دیپلماتیک جدید در پاکستان در روزهای آینده، در بحبوحه تلاش‌ها برای بازگرداندن طرفین به میز مذاکره، وجود دارد، در حالی که آینده آتش‌بس همچنان به نتایج تماس‌های جاری وابسته است.

    • IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      هدف واقعی آمریکا در مذاکره و توافق مشخص نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبود است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه است. سئوال اینجاست که پس توافق ایران با آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و... در سال 1394 بابت چه بوده است. و ما دیگر توافق جدیدی نمی‌خواهیم آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق؛ ترامپ جنایت کار از سال 1397 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      راهش مشخصه. فقط پذیرفتن شروط رهبری. اما نمیخواهند بپذیرند.
    • سعید مقیمیان IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      راهش اینکه دست از قلدری برداری و به حق مشروع ما که استفاده از انرژی هسته ای صحه بگذاری راهش اینکه متوجه باشی ایران کشوری با قدرته و با فرهنگ . راهش اینکه بدونی با ابرقدرتی بزرگ روبرو هستی که دارای فرهنگ متانت و شکیبایی است.
    • فریال IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      مذاکره با شیطان؟ شیطان می‌گوید: نداشته باشید، نباشید، همه چیز برای من و فدای من. مذاکره با قاتلان نخبه‌های علمی و نظامی ما؟ مذاکره با قاتلان رهبر عزیزتر از جانمان؟ مذاکره با کسانی که ذرّه‌ای رحم در دل سنگ خارایشان نیست؟ مذاکره با شهوت‌رانان دهان و شکم؟ مذاکره با جهان‌خواران بی‌شرف و بی‌حیثیت؟ چرا بعضی‌ها از سوابق این شیاطین جنایت‌کار عبرت نمی‌گیرند؟ مذاکره با این دولت کنونی وقت‌کُشی و وقت دادن به آن‌ها جهت استراحت و تجدید قوا و حملات بیشتر است.
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      راهش خودکشی ترامپ

