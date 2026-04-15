درخواست ترامپ از تیم خود: راه خروج از مناقشه با ایران را نشان بدهید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، انتظار می‌رود هرگونه دور مذاکرات آتی شامل استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا، به همراه جرد کوشنر باشد که از قبل از شروع جنگ در تماس‌های دیپلماتیک بوده‌اند.

برخی منابع به شبکه سی ان ان گفتند که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تیم سه نفره خود را موظف به یافتن راهی دیپلماتیک برای خروج از مناقشه با ایران کرده است.

ونس، ویتکوف و کوشنر در روزهای اخیر و پس از یک جلسه مذاکره طولانی ۲۱ ساعته در اسلام آباد، به ارتباط با طرف ایرانی و میانجیگران ادامه داده‌اند.

در حالی که جزئیات دور دوم مذاکرات هنوز مشخص نیست، گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن در حال مذاکره داخلی برای ترتیبات یک نشست جدید است، اگرچه هنوز هیچ تایید رسمی در مورد زمان یا حتی وقوع آن ارائه نشده است.

یک مقام آمریکایی توضیح داد که «مذاکرات آینده در دست بررسی است، اما هنوز تاریخی تعیین نشده است.»

این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که ارزیابی‌های آمریکا نشان می‌دهد احتمال یک اقدام دیپلماتیک جدید در پاکستان در روزهای آینده، در بحبوحه تلاش‌ها برای بازگرداندن طرفین به میز مذاکره، وجود دارد، در حالی که آینده آتش‌بس همچنان به نتایج تماس‌های جاری وابسته است.