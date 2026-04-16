احمد اسماعیل‌زاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر نقش حیاتی تغذیه در میانسالی و سالمندی، گفت: سالمندی یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی است و توجه به الگوی غذایی صحیح از سال‌های میانسالی، می‌تواند دوران سالمندی شاداب و عاری از بیماری‌های مزمن را رقم بزند.

وی شایع‌ترین مشکلات سلامت در سالمندان را بیماری‌های غیرواگیر از جمله چربی‌خون، قندخون و فشارخون بالا، اختلالات گوارشی نظیر یبوست، کم‌خونی ناشی از آتروفی معده (کمبود ویتامین B12) و نیز کمبود کلسیم و ویتامین D مرتبط با پوکی استخوان برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از پوکی استخوان، تأکید کرد: سالمندان برای به‌تأخیر انداختن بروز پوکی استخوان، حتماً روزانه نیم ساعت فعالیت بدنی مانند پیاده‌روی داشته باشند، نه تحرک بسیار سبک و نه لاغری مفرط توصیه نمی‌شود؛ وزن نرمال و راه رفتن روزانه به بهبود تراکم استخوان، حفظ عضلات، کنترل فشارخون، قند و چربی خون و همچنین پیشگیری از یبوست کمک شایانی می‌کند.

اسماعیل‌زاده افزود: مصرف کافی کلسیم باید از دوران میانسانی آغاز و در سالمندی تداوم یابد. همچنین مصرف روزانه یک عدد مکمل ویتامین D هزار واحدی همراه با ناهار برای جلوگیری از تحلیل استخوانی در سالمندان ضروری است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه توصیه کرد: سالمندان روزانه ۲ تا ۳ واحد میوه در برنامه غذایی خود بگنجانند، زیرا پتاسیم موجود در میوه‌ها موجب قلیایی شدن ادرار و کاهش دفع کلسیم از طریق کلیه‌ها می‌شود. همچنین مصرف نمک را به حداقل برسانند، چراکه نمک زیاد علاوه بر فشارخون، خطر سرطان معده را نیز افزایش می‌دهد. مصرف زیاد گوشت قرمز نیز باید اجتناب شود.

وی در خصوص مقابله با یبوست سالمندان، سه اصل «آب، تحرک و فیبر» را کلیدی دانست و گفت: روزانه ۶ تا ۸ لیوان آب بنوشند؛ توجه داشته باشند که چای و قهوه جایگزین آب نیستند. همچنین ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم در روز از مجموع میوه و سبزیجات استفاده کنند تا فیبر کافی دریافت شود. این کار نه تنها یبوست را برطرف می‌کند، بلکه خطر دیابت، فشارخون، سرطان و سایر بیماری‌های مزمن را نیز کاهش می‌دهد.