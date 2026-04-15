۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۴

هاآرتص: آنچه در غزه رخ داد در جنوب لبنان تکرار می‌شود

یک روزنامه عبری زبان به اجرای جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان مانند آنچه در نوار غزه رخ داد اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه هاآرتص به نقل از افسران ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد، روش اقدامات آنها در لبنان شبیه روشی است که در نوار غزه پیاده شده است.

در این گزارش آمده است، نظامیان صهیونیست خانه ها را در جنوب لبنان تخریب می کنند تا این مناطق را تخلیه کرده و منطقه حائل ایجاد کنند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که نظامیان صهیونیست خانه های مردم لبنان را در جنوب این کشور منفجر می کنند.

منابع صهیونیست نیز گزارش دادند که ارتش این رژیم به دنبال ایجاد مواضع نظامی بیشتر در جنوب لبنان و افزایش 2 برابری آنها است.

    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      چرا تنها میلیونها ایرانی قلبشون و جانشان با شما هست

