به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه هاآرتص به نقل از افسران ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد، روش اقدامات آنها در لبنان شبیه روشی است که در نوار غزه پیاده شده است.

در این گزارش آمده است، نظامیان صهیونیست خانه ها را در جنوب لبنان تخریب می کنند تا این مناطق را تخلیه کرده و منطقه حائل ایجاد کنند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که نظامیان صهیونیست خانه های مردم لبنان را در جنوب این کشور منفجر می کنند.

منابع صهیونیست نیز گزارش دادند که ارتش این رژیم به دنبال ایجاد مواضع نظامی بیشتر در جنوب لبنان و افزایش 2 برابری آنها است.