فتنه انگیزی صهیونیستی در لبنان با اسم رمز «مذاکرات مستقیم»

خبرگزاری مهر - گروه بین‌الملل: نگرانی رژیم صهیونیستی در پی شکست‌های منطقه‌ای این رژیم و همچنین روند مذاکرات آمریکا با ایران بعد از اعلام آتش‌بس موقت دوهفته‌ای توسط دونالد ترامپ تشدید شد. این نگرانی نسبت به توقف همزمان جنگ در ایران و لبنان، بخشی از سازوکار تخریب مذاکرات در اسلام‌آباد بود. در طول این مذاکرات، ماشین سیاسی رژیم صهیونیستی با حداکثر توان خود بسیج شد و با فعال‌سازی تمامی کانال‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و دیپلماتیک تلاش کرد که آمریکا را قانع کند که اسرائیل نمی‌تواند همزمان دو ضربه را تحمل کند و نمی‌توان تل آویو را مجبور به توقف هر دو جبهه در ایران و لبنان کرد.

روزنامه لبنانی الاخبار در مقاله‌ای با اشاره به این موضوع نوشت که نشانه‌های فریب با صدور اولین بیانیه رئیس‌جمهور آمریکا ظاهر شد، که آتش‌بس را به نام آمریکا و متحدانش در خاورمیانه اعلام کرد و از هرگونه اشاره به لبنان خودداری کرد. تهران به سرعت مخالفت جدی خود را با این بد عهدی اعلام کرد و آمریکا تحت فشارهای ایران کاهش تنش در لبنان و توقف حملات به بیروت را اعلام کرد.

ابراهیم امین سردبیر الاخبار در مقاله خود در این روزنامه افزود که این اتفاق البته بدون ارائه طرح جایگزین برای رژیم صهیونیستی محقق نمی‌شد. در اتاق‌های موازی، کار برای ترسیم مسیری متفاوت در جریان بود. یک تیم سیاسی و دیپلماتیک در واشنگتن، با هماهنگی مستقیم با اسرائیل، تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای هدایت مجدد قطب‌نمای تحولات به سمت مسیری جدید رهبری کرد.

دستیابی به نتیجه سریع، بدون افزایش فشار از داخل لبنان ممکن نبود. به این ترتیب جوزف عون رئیس جمهور و نواف سلام نخست‌وزیر لبنان نیز به این روند پیوستند و ایده دور کردن لبنان از میز مذاکرات اسلام‌آباد را به عنوان فرصتی برای بازگشت به دایره تماس‌های بین‌المللی برای طرح مجدد پرونده لبنان یافتند.

در طرف مقابل، رژیم صهیونیستی به شکلی بی‌سابقه از زمان خروج از لبنان در سال ۲۰۰۰، و با سازوکارهای عملیاتی فراتر از عرصه لبنان، بسیج شد. این رژیم پس از سال‌ها تمرکز سرویس جاسوسی خود بر جذب نیرو و جمع‌آوری اطلاعات در چارچوب جنگ امنیتی علیه ساختار مقاومت؛ امروز نیازمند یک رویکرد امنیتی-سیاسی بود.

به این ترتیب تل آویو ساعاتی پس از آتش‌بس با ایران، کشتاری وحشیانه را در لبنان مرتکب شد، اما دولت لبنان به جای اعمال قدرت خود و مبارزه با اشغالگری صهیونیستی، درست مسیری معکوس را در پیش گرفت و دور جدیدی از اعلام جنگ علیه مقاومت را آغاز کرد. آنها به جای مقابله با رژیم صهیونیستی بار دیگر روی طرح صهیونیستی خلع سلاح حزب الله متمرکز شدند. میشل عون تمایلی به شرکت در جلسات دولت برای تصویب این موضوع نداشت، اما در نهایت مجبور شد جلسه ای را اداره کند که تصمیم بزرگی را اتخاذ کرد. او می دانست که ابتکار عمل در این زمینه در دست او نیست، بلکه در اختیار نواف سلام است.

الاخبار می افزاید که از سوی دیگر دشمن تماس‌های خود را با شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی غربگرا در داخل لبنان از سر گرفت تا آنها را به راه‌اندازی تحرکات سیاسی و مردمی علیه حزب الله وادار کند. این مسیر توسط «گروه گراهام» مدیریت می شد.

به نوشته این مقاله کشتار چهارشنبه شوک بزرگی را حتی در خود واشنگتن ایجاد کرد. گزارش‌های امنیتی حکایت از آن داشت که حملات، غیرنظامیان را هدف قرار داده‌ است. این روند باعث شد پایتخت‌های اروپایی و عربی تماس‌های فشرده‌ای با دولت آمریکا برقرار کنند که باعث شد ترامپ خشم خود را در برابر مقامات آمریکایی ابراز کند.

عون و سلام در اقدامی غیر منتظره به درخواست میشل عیسی سفیر آمریکا در بیروت با واسطه پاکستانی تماس گرفتند، اما نه برای اینکه او را ترغیب به حضور لبنان در توافق آتش بس کنند، بلکه اعلام کردند که «دولت قانونی لبنان» با گنجاندن لبنان در مذاکراتی که ایران در آن شرکت دارد، مخالف است! آنها به مقامات اسلام‌آباد اطلاع دادند که لبنان در آستانه ورود به مذاکرات مستقیم با اسرائیل است.

آمریکایی‌ها همچنان با اصرار تهران بر ارتباط هرگونه توافق با توقف جنگ در لبنان مواجه بودند، لذا از طریق واسطه به تهران اطلاع دادند که رزیم صهیونیستی مجبور به کاهش عملیات نظامی شده است و بیروت از جمله ضاحیه جنوبی، از دایره بمباران خارج خواهد شد. ایران پاسخ داد که این اقدام کافی نیست و اگر اصرار بر برگزاری دور جدید مذاکرات وجود داشته باشد، تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز تا زمان دستیابی به راه حلی جدی برای لبنان و پول‌های بلوکه شده ایران در خارج، معلق خواهد ماند.

الاخبار در پایان تاکید کرد که پیام واضح شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله مبتنی بر این بود که مقاومت قصد همکاری با گروه های جنایتکار را ندارد و حزب الله به هیچ آتش‌بسی در سایه ادامه اشغال و تجاوز اهمیت نمی‌دهد. بازبینی تحولات لبنان از منظر این پیام نشان می دهد که مطالبات رژیم صهیونیستی که با حمایت آمریکا و عدم مخالفت عربستان سعودی همراه شده، مربوط به یک مشکل داخلی در لبنان است؛ یعنی دشمنان حزب‌الله که در شکست نظامی آن ناکام ماندند، می‌خواهند از طریق فتنه داخلی به این جریان آسیب برسانند.