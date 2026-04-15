پاکستان حملات رژیم صهیونیستی در لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، عثمان جادون معاون نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در سخنرانی خود در جریان نشست سازمان همکاری اسلامی که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، هشدار داد که وضعیت بشردوستانه در لبنان به سرعت رو به وخامت است.

نماینده اسلام آباد در این اجلاس خواستار آتش بس فوری و رسیدن بی وقفه کمک های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده شد و افزود: بمباران مداوم رژیم صهیونیستی، به ویژه در جنوب لبنان و در مناطق پر جمعیت، آسیب جدی به غیرنظامیان وارد کرده و منجر به تخریب گسترده زیرساخت های مهم می شود.

جادون عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف و بر حمایت پاکستان از حاکمیت لبنان تاکید کرد.

وی همچنین تاکید کرد که تخریب گسترده زیرساخت های غیرنظامی و نقض قوانین بشردوستانه باید فورا متوقف شود.